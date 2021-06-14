«Тойота» победила в классе гиперкаров в Португалии

Экипаж заводской команды «Тойота» в составе Казуки Накаджимы, Себастьена Буэми и Брендона Хартли стал победителем в классе гиперкаров 8-часового марафона на автодроме «Алгарве» в португальском Портимане, втором этапе чемпионата мира по гонкам на выносливость.

В категории LMP2 со старта лидерство захватил Робин Фряйнс из Team WRT, но гонку его команде испортили сразу два штрафа: за превышение скорости на пит-лейне и за игнорирование синих флагов. В итоге первенствовал экипаж Jota Sport – Антониу да Кошта, Энтони Дэвидсон и Роберто Гонсалес.

В зачете LMGTE Pro выиграла AF Corse в составе Алессандро Пьер Гуиди и Джеймса Каладо, а в классе LMGTE Am не было равных команде Cetilar Racing и ее пилотам Роберто Лакорте, Джорджио Сернаджотто и Антонио Фуоко.

Следующий этап FIA WEC – гонка «6 часов Монцы» – пройдет 18 июня на знаменитом «Аутодромо Национале» в пригороде Милана.