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Сегодня, 19:25

Самая сексуальная бегунья рвется на чемпионат мира. Какие перспективы у Алисы Шмидт?

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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Легкоатлетка Алиса Шмидт
Алиса Шмидт.
Фото Global Look Press
Немецкая легкоатлетка завоевала медаль на чемпионате Германии и сделала заявку в сборную страны.

Алиса Шмидт известна широкой публике не своими спортивными результатами, а яркими внешними данными. В 2017 году австралийский мужской журнал Busted Coverage назвал немецкую спортсменку самой сексуальной легкоатлеткой мира, и она буквально проснулась знаменитой.

Международных достижений в арсенале 24-летней Алисы не так много: серебро в эстафете 4х400 м на чемпионате Европы до 20 лет в 2017 году и бронза, но уже в категории до 23 лет. Она была включена в состав сборной Германии на эстафету на Олимпиаду в Токио, но так и осталась запасной.

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Теперь Шмидт штампует медали на национальных турнирах и надеется попасть на Игры в 2024 году. И у нее вполне есть шанс на включение в состав национальной команды.

Бронза

В феврале этого года Шмидт заняла второе место в эстафете 4?200 м на национальном первенстве в закрытых помещениях, которое проходило в Дортмунде. В апреле Алиса завоевала два серебра в эстафетах 4?400 м — женской и смешанной. На проходившем 8 и 9 июля летнем чемпионате Германии Шмидт финишировала третьей в финале на дистанции 400 м с лучшим личным результатом в сезоне (52,37 секунды).

Спортсменка безумно рада своему достижению. Как и ее многочисленные поклонники в социальных сетях, число которых в аккаунте Алисы превышает 3,7 миллиона. По количеству поздравлений можно даже подумать, что легкоатлетка одержала победу. На самом деле неважные результаты на беговой дорожке на фоне выдающихся успехов в соцсетях — давняя боль 24-летней немецкой красавицы. Но сейчас в ее спортивной карьере явно наметился прогресс.

Легкоатлетка Алиса Шмидт
Фото Global Look Press

Перспективы

Медаль национального чемпионата дает Шмидт шанс во второй раз в карьере поехать на мировое первенство. Впервые спортсменка попала на главный турнир года в 2022-м. Ее нынешняя форма и текущие результаты позволяют ей надеяться на поездку в Будапешт, где с 19 по 27 августа состоится мировое первенство.

В личном зачете Алиса вряд ли будет претендовать на высокие места, но она способна укрепить свою сборную в эстафете. Ей уже удавалось это сделать на чемпионатах Европы и в Юджине, и в Мюнхене. Мотивации у спортсменки предостаточно: ее мечта — Олимпиада в Париже. «Легкая атлетика — это то, на чем я сосредоточена. Моя цель — попасть на Игры в 2024 году», — заявила Шмидт.

Легкоатлетка Алиса Шмидт
Фото Global Look Press

Успех

Спорт приносит Алисе не так много дохода. Гораздо больше она зарабатывает на своей внешности. Она выступала на Неделе моды в Милане, снималась в различных рекламных компаниях и становилась лицом нескольких крупных брендов. При этом Шмидт даже не пришлось раздеваться. Представители Playboy выходили на Алису, но она им отказала. Откровенные фотосессии не для нее.

Алиса Шмидт. Алиса Шмидт: как выглядит самая сексуальная спортсменка мира?

Тем не менее не проходит и недели, чтобы какое-нибудь из изданий в разных странах мира не опубликовало фотографию миловидной легкоатлетки. И несмотря на все это, девушка утверждает, что сфокусирована исключительно на спорте. Разумеется, в текущих обстоятельствах это сильное преувеличение. Но Шмидт делает все, чтобы оставаться профессиональной спортсменкой и не переходить в категорию амбассадоров (девушек и юношей, не имеющих перспектив на чемпионатах, но привлекающих пользователей соцсетей к спорту за счет своей внешности).

«Мне нравится вдохновлять других и демонстрировать свою спортивную жизнь. Я рада, что большинство моих близких знают, как усердно я работала, чтобы попасть на чемпионат мира», — говорит Алиса.

Олимпиада
Алиса Шмидт
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