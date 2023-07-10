Самая сексуальная бегунья рвется на чемпионат мира. Какие перспективы у Алисы Шмидт?

Немецкая легкоатлетка завоевала медаль на чемпионате Германии и сделала заявку в сборную страны.

Алиса Шмидт известна широкой публике не своими спортивными результатами, а яркими внешними данными. В 2017 году австралийский мужской журнал Busted Coverage назвал немецкую спортсменку самой сексуальной легкоатлеткой мира, и она буквально проснулась знаменитой.

Международных достижений в арсенале 24-летней Алисы не так много: серебро в эстафете 4х400 м на чемпионате Европы до 20 лет в 2017 году и бронза, но уже в категории до 23 лет. Она была включена в состав сборной Германии на эстафету на Олимпиаду в Токио, но так и осталась запасной.

Теперь Шмидт штампует медали на национальных турнирах и надеется попасть на Игры в 2024 году. И у нее вполне есть шанс на включение в состав национальной команды.

Бронза

В феврале этого года Шмидт заняла второе место в эстафете 4?200 м на национальном первенстве в закрытых помещениях, которое проходило в Дортмунде. В апреле Алиса завоевала два серебра в эстафетах 4?400 м — женской и смешанной. На проходившем 8 и 9 июля летнем чемпионате Германии Шмидт финишировала третьей в финале на дистанции 400 м с лучшим личным результатом в сезоне (52,37 секунды).

Спортсменка безумно рада своему достижению. Как и ее многочисленные поклонники в социальных сетях, число которых в аккаунте Алисы превышает 3,7 миллиона. По количеству поздравлений можно даже подумать, что легкоатлетка одержала победу. На самом деле неважные результаты на беговой дорожке на фоне выдающихся успехов в соцсетях — давняя боль 24-летней немецкой красавицы. Но сейчас в ее спортивной карьере явно наметился прогресс.

Фото Global Look Press

Перспективы

Медаль национального чемпионата дает Шмидт шанс во второй раз в карьере поехать на мировое первенство. Впервые спортсменка попала на главный турнир года в 2022-м. Ее нынешняя форма и текущие результаты позволяют ей надеяться на поездку в Будапешт, где с 19 по 27 августа состоится мировое первенство.

В личном зачете Алиса вряд ли будет претендовать на высокие места, но она способна укрепить свою сборную в эстафете. Ей уже удавалось это сделать на чемпионатах Европы и в Юджине, и в Мюнхене. Мотивации у спортсменки предостаточно: ее мечта — Олимпиада в Париже. «Легкая атлетика — это то, на чем я сосредоточена. Моя цель — попасть на Игры в 2024 году», — заявила Шмидт.

Фото Global Look Press

Успех

Спорт приносит Алисе не так много дохода. Гораздо больше она зарабатывает на своей внешности. Она выступала на Неделе моды в Милане, снималась в различных рекламных компаниях и становилась лицом нескольких крупных брендов. При этом Шмидт даже не пришлось раздеваться. Представители Playboy выходили на Алису, но она им отказала. Откровенные фотосессии не для нее.

Тем не менее не проходит и недели, чтобы какое-нибудь из изданий в разных странах мира не опубликовало фотографию миловидной легкоатлетки. И несмотря на все это, девушка утверждает, что сфокусирована исключительно на спорте. Разумеется, в текущих обстоятельствах это сильное преувеличение. Но Шмидт делает все, чтобы оставаться профессиональной спортсменкой и не переходить в категорию амбассадоров (девушек и юношей, не имеющих перспектив на чемпионатах, но привлекающих пользователей соцсетей к спорту за счет своей внешности).

«Мне нравится вдохновлять других и демонстрировать свою спортивную жизнь. Я рада, что большинство моих близких знают, как усердно я работала, чтобы попасть на чемпионат мира», — говорит Алиса.