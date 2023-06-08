«Надо вставить ей по первое число. Иногда это работает». Как выступают дочери легенд нашей сборной?

Олимпийские чемпионки Ирина Привалова и Татьяна Лебедева пришли поболеть за своих детей на соревнованиях в Москве.

В Лужниках в рамках Недели легкой атлетики прошел День прыжков в длину и тройным. Среди участниц в одном секторе оказались сразу две дочери олимпийских чемпионок: Анастасия Матвеева, которую подбадривала мама Татьяна Лебедева, и Мария Привалову, за которую болела первый вице-президент ВФЛА Ирина Привалова. Они соревновались в тройном прыжке. Победу в этой дисциплине одержала белорусская легкоатлетка Виолетта Скворцова с результатом 14,13.

Матвеева и Привалова же замкнули протокол из восьми участниц: у Анастасии — седьмое место и лучший прыжок на 12,61, а у Марии — восьмое и 12,53. После соревнований девушки отказались от общения со СМИ. «После такого результата, наверное, лучше не надо», — объяснила Привалова-младшая. Но «СЭ» поговорил с их звездными болельщицами.

Татьяна Лебедева: «Сможет ли дочь побить мой рекорд? Нет. Этим нужно жить»

С олимпийской чемпионкой Афин-2004 в прыжках в длину и действующей рекордсменкой России в тройном прыжке (15,34) Татьяной Лебедевой мы общались прямо во время соревнований.

— Волнуетесь?

— Я понимаю, что у нее первые старты сезона. Ждать чудес не стоит. Нужно распрыгиваться. С одной стороны чудес не бывает, с другой стороны думаешь: «Это же не ты прыгаешь. Зачем ты волнуешься?». Надо быть готовым к любому результату. Главное — не травмироваться, потому что начало сезона. Сейчас видела первую попытку — засадила «свечку» и подкосилась. В разминке тоже заметила, что нормального прыжка не сделала. Поэтому не лезла. Думаю, что если повторится, то, конечно, гаркну на нее, чтобы немножко взбодрить. У нее такое иногда состояние...

— Меланхоличное?

— Да. Может спать. Надо вставить ей по первое число. Иногда это работает. Сейчас думаю, что она сама должна собираться. Потому что, как ни странно, без меня она прыгает лучше. На молодежном чемпионате России не была, когда он третьей стала, на зимнем первенстве тоже не смогла присутствовать. Она свой результат показала. Стараюсь не лезть. Хотя внутри, конечно, переживаю.

— Не подсказываете?

— Могу какие-то установки дать. Но во время соревнований они уже могут не действовать. У нее своя программа. Могу только ее немножко на эмоции вывести, на адреналин. А свои установки должна сама аккумулировать и показать. Думаю, что на Мемориале Знаменских ей дадут возможность выступить. В конце июня будет молодежный чемпионат России. Какие старты получатся, на тех выступит. У нее же еще практика медицинская. Она четыре часа проводит в клинике, а потом идет на тренировку.

— То есть не полностью отдается спорту?

— Она еще не такой профессионал, чтобы постоянно ездить на сборы, тренировки. Учеба в медицинском подразумевает большую концентрацию. Сейчас зачеты и экзамены прошли, остались два месяца практики. Я говорю: «Все так. Нужно трудиться. Надо уметь совмещать». Это часть опыта.

— Спортивным характером похожа на вас?

— У нее сейчас проснулось. Когда на первый курс поступала, то мы вообще ставку на спорт не делали. Она занималась, когда была возможность. Я ей планы пишу. Она в университете потренируется. Для студенческого спорта нормально. Потом летом по юниорам зацепилась за третье место. Я смотрю — у нее глаз загорелся. Более осознано стала подходить к делу. До этого месяц не потренировалась — ничего страшного. После третьего места ее уже включили в сборную Волгоградской области. Она стала получать питание. И уже ответственность появилась. А я все время в разъездах. Поэтому мы договорились с тренером, что он будет вести ее точечно. Это должно дать результаты. Вопрос: когда? Она просто отстала, так как поздно начала заниматься. Ей нужно обрасти мясом, мощью. Не хватает жесткости, что сейчас выйду и всех порву. Она, может, где-то злиться, но еще ранимая. Если что-то не так, то расстраивается. Поэтому стараюсь не давить. Это большая нагрузка, когда говорят, что родители звезды. Для меня лучше абстрагироваться, чтобы по крайней мере я не давила. Наоборот ее подбадриваю.

— Вы хотели, чтобы дочь занималась легкой атлетикой, или это был ее выбор?

— Сейчас уже выбор сделала. Говорю, что хорошо, после медицинского пойдешь физкультурное образование получать. Половина предметов будет перезачет. Единственное — какая перспектива? Как будет, так и будет. Если выполнит уровень международника, то меня это будет устраивать. Значит, карьера для нее сложилась.

— Вам принадлежит рекорд России в тройном прыжке. Думаете, у дочери есть потенциал его побить?

— Нет. Этим нужно жить. У меня выбора не было. Свое место под солнцем требуется доказать. Когда у человека относительно все есть, когда тебе не нужно кровь из носу... Это же очень сильный фактор. Мне хотелось подняться в социуме. Мы на улице росли, сами себе предоставлены. Тренер сказала, что у тебя такой шанс, что ты можешь все изменить. Благодарна ей, что смогла до меня это донести. А когда вкусила победу и начала зарабатывать деньги, это дало возможность, чтобы обеспечить свое будущее. Вперед! Вперед, Насть! — закричала Лебедева дочери в секторе.

Ирина Привалова: «Не ожидала, что дочь выберет тройной прыжок»

Олимпийская чемпионка в беге на с барьерами Ирина Привалова немного удивлена, что ее дочь не пошла в ее любимые беговые дисциплины. Хотя первый вице-президент ВФЛА рада, что Мария выбрала этот вид спорта.

— Для вас какой день важнее на Неделе легкой атлетики: спринтерский или прыжковый?

— На самом деле все равно склоняюсь к спринту, потому что там бегут мои ученики, которых я лично тренирую. А здесь просто больше волнуешься. Хотя понимаю, что был первый старт, еще идет в университете сессия. Это тяжело. Сезон длинный. Это только начало. Однако все равно волнуюсь. Всегда хочется подсказать, но понимаешь, что все бесполезно. Человек должен думать своей головой. Ты только помешать можешь, а не помочь. Так или иначе, пытаешься какими-то советами что-то сказать.

— То есть вы подсказываете дочери?

— Стараюсь не подсказывать, потому что есть тренер. Я, конечно, могу заменить, когда его нет. Но когда уже на секторе, адреналин идет, то человек мало что воспринимает. Максимум, что можешь сказать, сколько недоступил или переступил.

— В прыжках хорошо ориентируетесь?

— Да. Я принимала участие в тройном прыжке, когда он только-только зарождался. На Кубке СССР была второй. Мой результат 13,78. Так что понимаю, как это делается. Плюс я в спринт ушла из длины. Прыжки не чужие для меня.

— Вас удивил выбор дочери?

— Немножко да. Не ожидала, что тройной прыжок.

— Не расстроились, что не ваши дисциплины?

— Нет. Я всю легкую атлетику люблю. Рада, что она ей занимается. Было бы обидно, если бы из трех детей никто не занимался. У меня старший сын больше учился, хотя прыгал в высоту, младшая дочка занимается танцами. Поэтому хорошо, что хоть средняя в легкой атлетике.

— Спросил у Татьяны Лебедевой, сможет ли ее дочь побить рекорд России, который ей принадлежит. Она сказала, что нет, потому что дочь растет в более тепличных условиях, а ей в свое время хотело доказать и продвинуться по социальной лестнице. Согласны с ней?

— В принципе, да. Плюс у Тани дочка учится в медицинском институте. Это тяжело. Никто не будет сессии сдвигать, практику ставить за просто так.

— То, что дочери ваши вместе выступают, вас с Татьяной сблизило?

— Мы с ней всегда были в хороших отношениях. С 2000 года. Поэтому я рада, что мы по жизни часто идем рядышком.

— Какой потенциал видите у дочери?

— На самом деле у нее большой потенциал, хорошие данные. Надеюсь, что когда немножко с учебой разберется, в следующем году закончит, то станет полегче. Не столько тяжело учится, сколько тяжело, когда начинается сессия. Думаю, что сможет больше сконцентироваться. Потому что тройной прыжок — это не столько сила, а больше техническое умение.

— Не страшно за спортивное будущее дочери, учитывая текущую ситуацию?

— На самом деле не зацикливаюсь на спортивном будущем. У дочери хорошее университетское образование. Уверена, что найдет себе применение, даже если это будет не спортивная жизнь.

— Как вообще молодым себя мотивировать?

— Им сейчас тяжелее. Но у нас все равно делается все для поддержки спортсменов. Даже эта серия соревнований, где материально поддерживают. Выступайте, показывайте результат. Плюс тренировочные мероприятия, сборы так же проходят. У нас хорошие базы, что в Сочи, что в Новогорске, что в Кисловодске. Такие условия еще поискать. К тому же у нас проще, так как раздражитель — результат. Ты можешь не соревноваться и не выезжать, но ты выходишь и соревнуешься со своим результатом. Любой шаг вперед — и ты понимаешь, что продвинулся, что сделал. В этом плане в легкой атлетике легче, чем в игровых видах спорта или, например, в гимнастике.