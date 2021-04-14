Олимпийская чемпионка по легкой атлетике — о Щербаковой, Федерере и решении вакцинироваться от коронавируса перед поездкой в Токио.

Несмотря на все сложности, сборная России будет в топ-3 в медальном зачете на Олимпийских играх в Токио, считает двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева. Знаменитая спортсменка поучаствовала в пресс-конференции в МИЦ «Известия», которая была посвящена старту Всероссийского фестиваля студенческого спорта «АССК.ФЕСТ», а после окончания мероприятия дала интервью «СЭ». В нем Исинбаева также рассказала о своих предпочтениях в фигурном катании и любимых теннисистах.

Вакцинирование на Олимпиаде будет добровольным

— Вы сами планируете поездку на Олимпиаду в Токио?

— Да, я еду в Японию как член комиссии спортсменов МОК. Планирую вылететь 17 июня. До открытия — 23 июня — у нас будет много активностей. Заседание комиссии спортсменов, других комиссий, куда я вхожу, и, конечно, сессия МОК под председательством главы организации Томаса Баха. Это будет Олимпиада с большими ограничениями, но надеюсь, хоть как-то удастся поддержать наших спортсменов.

— Выступать практически без зрителей — это проблема?

— Сложно сказать. У меня никогда не было опыта выступления на крупных турнирах без зрителей. Наличие болельщиков на трибунах всегда было для меня главным мотивирующим фактором. Чем их больше, тем легче прыгать, больше поддержки, больше эмоций. Но есть и спортсмены, которым зрители, наоборот, мешали. Однако прошлый год, особенно период полного локдауна, так потряс всех, что сегодня они готовы выступать при любых обстоятельствах. Главное — показать результат, реализовать весь потенциал, не потерять соревновательной искры. Уверена, что в этом году спортсмены более чем мотивированы поехать в Токио.

— Будет ли вакцинирование от коронавируса обязательным пунктом для спортсменов и официальных лиц на Играх?

— Вакцинирование будет добровольным. Обязательств никаких нет, но лично я буду делать прививку от коронавируса и полечу в Японию со спокойной душой. Во-первых, я не заражу никого. Во-вторых, наличие прививочного паспорта позволит легче перемещаться, даже въехать в Японию. У них очень жесткие ограничения. И будет обидно, если тебя заразят по пути в Токио и ты полетишь обратно домой.

— Остановите выбор на российской вакцине?

— Да, «Спутник V».

— Сборная России поедет в Токио без флага и гимна. В легкой атлетике у нас будет усеченный состав — всего 10 человек. В такой ситуации какого результата вы ждете от нашей команды?

— Я всегда жду чудес. Думаю, что Россия минимум будет в тройке в общем медальном зачете. Это будет отличным достижением. Верю, что мы окажем достойное сопротивление США, Китаю, Великобритании, хозяевам Игр — японцам.

— Как думаете, Мария Ласицкене сможет взять золото на своих первых Играх?

— У Маши очень сильные соперницы. Никто не стоит на месте, многие подтянулись. Если раньше высота два метра было результатом, который позволял рассчитывать на медаль, то сейчас это проходная планка. Девочки легко прыгают 2,04, 2,06. Особенно украинки. Но тем лучше. Конкуренция всем идет на пользу. Я уверена, что нашим легкоатлетам, изголодавшимся по международным стартам, это будет только на руку. Надеюсь, что и Ласицкене, и Сидорова, и другие наши ребята воплотят весь свой потенциал, а все, что было так глубоко внутри, выйдет наружу. И они покажут свой максимум.

Фигурное катание раскрылось мне с другой стороны

— Стали внимательнее следить за фигурном катанием после участия в «Ледниковом периоде»?

— Да, я слежу, искренне люблю фигурное катание. Имея опыт катания на коньках и понимая, насколько это сложно технически, открыла для себя этот вид спорта с другой стороны. Особенно меня поражает команда Тутберидзе. Волшебные девочки, феи. Они творят чудеса и влюбляют миллионы людей в фигурное катание. Пользуясь случаем, хочу поздравить Этери, что еще одна ее воспитанница стала чемпионкой мира. Вообще, в Стокгольме наша сборная показала выдающийся результат. Лучший за долгие годы. Могу сказать только «браво» и надеяться, что в Пекине пьедестал в женском одиночном катании вновь будет составлен исключительно из российских спортсменок. Хорошие шансы на полный подиум и в парном катании.

— С чем вы связываете такую сумасшедшую популярность фигурного катания в России?

— Думаю, что новый всплеск популярности случился благодаря Этери Тутберидзе. Она гениальный тренер. После победы Алины Загитовой на Олимпиаде очень многие, в том числе и я, влюбились в фигурное катание. Радует, что у Алины есть последователи, растет новое поколение потенциальных олимпийских чемпионов. С нетерпением жду выступления наших фигуристов в Пекине. И самое главное, что я смогу посмотреть на это вживую.

— Кто вам больше по душе — суперстабильная Анна Щербакова или рискующая Александра Трусова?

— Их не стоит сравнивать. Щербакова и Трусова — это два разных темперамента, два разных стиля, спортсменки со своим индивидуальным внутренним огнем. Щербакова — это грация, идеальное катание. С другой стороны, на показательных выступлениях в Стокгольме она показала свой характер. Думаю, что мы еще многого о ней не знаем. В Пекине-2022 жду от нее чего-то волшебного. Трусова — боец, всегда сражается до конца. Она тоже не раскрыла весь свой потенциал. Видела, что Саша, возможно, начнет сотрудничать с тренером Нэйтана Чена. Так что будет очень интересно за ней последить.

Привожу дочери пример Шараповой, спорт — это не выбор между женственностью и силой

— Недавно вы выложили фото с Роджером Федерером, поздравив швейцарца с возвращением в тур. Сейчас активно следите за теннисом?

— Да. Моя дочь стала заниматься этим видом спорта, поэтому я полностью погрузилась в большой теннис, улавливаю технические тонкости. Что касается Роджера, то очень хочется, чтобы он еще порадовал нас своей игрой. Я видела его игры вживую — это искусство. Он идеальный теннисист. Элегантный, с уважением относится к соперникам. Хочется, чтобы его карьера продолжалась. Он вдохновляет очень многих людей. Плюс со стороны кажется, что все дается Федереру с легкостью. Хотя теннис — это адский труд. Я еле-еле выдерживаю час на корте. А у профессионалов матчи могут длиться по четыре-пять часов. Еще мне очень симпатичны Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Даниил Медведев. Последнему желаю скорейшего выздоровления.

— А у дочери какие любимые теннисисты?

— Она пока маленькая, только учится технике. Но я ей показываю пример Марии Шараповой. Важно показать, что ты можешь быть красивой спортсменкой. Спорт — это не выбор между женственностью и силой. Все можно сочетать. А теннис выбрали, потому что меня эстетически подкупает красота игры в гармонии с силой.

Вместе смотрим игры тура. Недавно радовались победе Вероники Кудерметовой в Чарльстоне. Радует, что еще играют Вера Звонарева, Света Кузнецова. Это очень классно. Молодое поколение подрастает, мое поколение не уходит. Очень хочется, чтобы наши теннисисты и теннисистки зажгли в Токио.