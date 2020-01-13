Во Франции начнется слушание по делу бывшего президента ИААФ. Его подозревают в том, что он получал взятки из России

Бывшего президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Ламина Диака подозревают в том, что он получил из России взяток более чем на миллион долларов за сокрытие данных о положительных результатах допинг-проб, сообщает The Guardian.

По ходатайству французской прокуратуры против него возбудили уголовное дело. На этой неделе пройдут первые слушания.

82-летний бывший прыгун в длину в августе 2019 года ушел с поста президента ИААФ после почти 16 лет в этой должности.

Юридический советник Диака в ИААФ Хабиб Сиссе также был задержан по подозрению в коррупции. Под арест был взят и руководитель антидопинговой программы ИААФ доктор Габриэль Долле.

Французские следователи также заявляют, что Папа Массата Диак, сын Ламина Диака, был активно замешан в другом инциденте со взятками, в котором фигурировал шантаж спортсменов.