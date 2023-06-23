Легкоатлет Шубенков высказался об СВО

Российский легкоатлет, чемпион мира и Европы по бегу с барьерами на 110 метров Сергей Шубенков в интервью «СЭ» поделился мнением о перспективах специальной военной операции и спортсменов в новых условиях.

— Не могу сказать, что плотно слежу за новостями, но главный вывод — меня засосало в политический водоворот на изломе истории. Мне лишь повезло, что я там, где я есть, а не на передовой или в Шебекино. Есть люди, которым везет намного меньше. Сделать с этим что-то невозможно. Я уже с момента отстранений понял, что самое важное — продолжать работать, делать то, что ты умеешь. В моем случае — лучше всех в стране, иногда в мире. И надеяться, что пока это кому-то нужно. Ты же позвонил за интервью, значит, нужно. Присутствует какое-то смирение. Маша [Ласицкене] сказала, что международная карьера закончена. Я пока что не знаю. Может, более оптимистичен или пока в стадии отрицания нахожусь, поэтому не говорю. Но в целом я с ней согласен.

— Это уже с февраля прошлого года стало понятно?

— Тогда я неделю-другую просто в себя приходил. Сначала понял, что для более эффективного прихода в себя надо убегать из всяких соцсетей. Стало попроще. И если поразмыслить... Надеялся, конечно, что как-нибудь закончится через полгодика. Но если приводить исторические аналогии, то похоже, как мир колыхало перед Первой мировой войной. Понятно, быстро это не рассосется. Это может длиться несколько лет. Да и вообще у многих по миру чешутся руки. Причем я оптимист по жизни.

Вряд ли нынешняя ситуация нужна большинству людей, но значит, кому-то нужна. Остается надеяться только, что ядерные ракеты не полетят.

— Может, это заложено природой — периодически нужны выплески внутривидовой агрессии.

— Не согласен. Я больше за законы рынка и экономики. И если две организации конкурируют, то одна должна уничтожить другую. Либо, если конкуренция продлится до момента полного истощения обеих, то договорятся и поделят сферы влияния, — сказал Шубенков.