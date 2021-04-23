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Призер Олимпиады в беге на 800 метров Гулиева приняла гражданство Турции

15:41

Российская легкоатлетка Екатерина Гулиева сменила спортивное гражданство, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Теперь 30-летняя спортсменка будет выступать за Турцию. Также спортивное гражданство сменила 20-летняя прыгунья в высоту Елена Куличенко, она будет выступать за Кипр.

Гулиева является серебряным призером Олимпиады в Лондоне в беге на 800 метров.

Дополнительная информация:

https://rusathletics.info/136108

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