Призер Олимпиады в беге на 800 метров Гулиева приняла гражданство Турции
15:41
Российская легкоатлетка Екатерина Гулиева сменила спортивное гражданство, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Теперь 30-летняя спортсменка будет выступать за Турцию. Также спортивное гражданство сменила 20-летняя прыгунья в высоту Елена Куличенко, она будет выступать за Кипр.
Гулиева является серебряным призером Олимпиады в Лондоне в беге на 800 метров.
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