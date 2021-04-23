Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене сделала прививку от коронавируса.

«Сначала мы ждали ответ РУСАДА по этой вакцине, чтобы они получили от WADA подтверждение того, что в ней нет запрещенных препаратов, которые могут потом быть неприятным сюрпризом. Мы все-таки решили, что нужно сделать прививку. Скоро у меня начинается сезон, поэтому мы с тренером решили, что лучше я буду вакцинирована, не буду переживать и отвлекаться от подготовительного процесса.

Естественно, я буду соблюдать все меры предосторожности, но психологически мне и моему организму будет проще. Даже если вдруг не дай бог в моем окружении будут заболевшие люди, то меня не посадят на карантин, и я смогу продолжать готовиться, смогу быть в обойме.

Верю, что мой организм без сюрпризов абсолютно спокойно перенесет прививку. Каждый делает так, как считает нужным, тут самое правильное и верное — это тщательно обдумать важность и необходимость прививки для каждого. А решение каждый принимает сам, мы приняли вот такое», — приводит слова Ласицкене официальный сайт спортивного общества ЦСКА.