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Привалова оценила выступление Ласицкене на международных турнирах в этом сезоне

10:55
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Исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова прокомментировала результат трехкратной чемпионки мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене на международных турнирах в этом сезоне. Спортсменка заняла седьмое место в Дессау и четвертое в Гейтсхеде.

«Пока не стоит делать преждевременных выводов относительно выступлений Марии. Это были ее первые международные старты за долгое время.

Главное, набрать форму к чемпионату России, где будет завершающая стадия отбора на Олимпиаду. Не сомневаюсь, что Мария подойдет к тому времени в оптимальной форме», - приводит слова Приваловой «Известия».

Для Ласицкене это первые международные соревнования с 2019 года. Последний раз она принимала участие в соревнованиях 28 февраля, когда победила на Кубке Москвы по прыжкам в высоту с результатом 1,94 метра.

Чемпионат России пройдет с 23 по 27 июня в Чебоксарах.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1169220/aleksei-fomin-timur-ganeev/vysotnaia-missiia-kak-nashi-legkoatlety-gotoviatsia-k-olimpiade

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