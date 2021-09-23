Легкоатлетка Лебедева допустила появление трансгендеров в российском спорте: «Никогда не говори «никогда».

Российская легкоатлетка, многократная чемпионка мира и Европы Татьяна Лебедева в беседе с «СЭ» высказалась по поводу ситуации с разрешением трансгендерам выступать на женских соревнованиях.

«Посмотрите на выступление штангистки Лорелл Хаббард в Токио. Многие пришли посмотреть тяжелую атлетику на Олимпиаде только ради нее, многие хотели с ней сфотографироваться. Она не подняла даже начальную высоту, но при этом еще до старта стала звездой. Правильно это или нет? Ничего точно утверждать не буду, опять же нужны исследования, необходимо привлекать ученых. Факт в том, что такие люди есть, и отрицать их существование мы не можем. И дальше ситуация будет раскачиваться. Правда, в чем казус. Если допустить, к примеру, участие мужчин с тестостероном в 10 нмоль/л в женских соревнованиях, то некоторые атлеты сборной России смогли бы выступать с девушками. Нужно только заявить о том, что ты теперь женщина, и поддерживать определенный уровень тестостерона.

Могут ли появиться трансгендеры в российском спорте? Никогда не говори «никогда». Лично я уже не столь категорична, как была ранее. Еще год назад я на дух не переносила подобные явления. Теперь мне объяснили все с научной точки зрения, и я настроена все изучать. Генетика вообще интересная наука. В будущем ученые могут вывести условный ген быстроты и помочь людям, которые достигли потолка в своих физических возможностях. И уже сейчас есть исследования, что определенные добавки в пищу могут помочь этот ген выработать. Белок восполняется, и результаты сразу же растут процентов на десять. Нужно только разобраться, насколько это безопасно", — сказала Лебедева.

Отметим, что недавно допустили возможность участия трансгендеров в фигурном катании.