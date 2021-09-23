Легкая атлетика
Новости
Статьи Олимпиада Чемпионат мира
Новости   //    Легкая атлетика

На российского легкоатлета Хютте завели уголовное дело за наркотики

14:30

На четырехкратного чемпиона России в беге на короткие дистанции Александра Хютте завели уголовное дело, информирует «Фонтанка». Ранее 32-летнего легкоатлета поймали с наркотическим веществом в Санкт-Петербурге. После опроса его отпустили под подписку о невыезде.

Как пишет «Фонтанка», после окончания карьеры Хютте привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство и уклонение от исполнения административного наказания.

В последнее время бывший спортсмен работал в одном из пожарно-спасательных подразделений, находящихся в ведении администрации Петербурга.

Напомним, Хютте был задержан с мефедроном на метро «Планерная». Пакетик с порошком был спрятан в кроссовке.

Дополнительная информация:

https://www.fontanka.ru/2021/09/23/70152863/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Роман Шишов все материалы автора

Читайте также

«Миннесоту» не спасет даже Капризов. Его новый контракт ослабит клуб в будущем
Боец ММА показательно избивал новобранцев. Он служил в разведчасти ВДВ
Залил кровью бассейн, а потом признался, что у него СПИД. Скандал на Олимпиаде-1988
Цзю оценил шансы Усика в поединке с Джошуа
Алкоголь и тренировки: почему их не стоит совмещать, влияние спиртного на организм
vs
0
Офсайд