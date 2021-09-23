На российского легкоатлета Хютте завели уголовное дело за наркотики

На четырехкратного чемпиона России в беге на короткие дистанции Александра Хютте завели уголовное дело, информирует «Фонтанка». Ранее 32-летнего легкоатлета поймали с наркотическим веществом в Санкт-Петербурге. После опроса его отпустили под подписку о невыезде.

Как пишет «Фонтанка», после окончания карьеры Хютте привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство и уклонение от исполнения административного наказания.

В последнее время бывший спортсмен работал в одном из пожарно-спасательных подразделений, находящихся в ведении администрации Петербурга.

Напомним, Хютте был задержан с мефедроном на метро «Планерная». Пакетик с порошком был спрятан в кроссовке.