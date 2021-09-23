Олимпийская чемпионка в прыжках в длину Татьяна Лебедева в интервью «СЭ» высказалась по поводу ограничений от Всемирной ассоциации легкой атлетики (IAAF) в адрес спортсменок с высоким уровнем тестостерона. На дистанциях от 400 до 1500 м запрещено выступать в женской категории спортсменкам с уровнем тестостерона выше 10 нмоль/л.

«Сейчас есть исследования, что на 2 тысячи женщин мы в среднем встречаем одну с особым набором хромосом, который в том числе приводит к повышенному уровню тестостерона. Мы же не делаем ограничений для участия в соревнованиях по росту человека или по размаху рук. А во многих видах спорта это решающие факторы. Говорим, что бог наградил. Так, возможно, и в случае с тестостероном все аналогично? Нет дискуссии, женщина это или мужчина. Она может быть полноценной девушкой, но у нее будет генная аномалия, из-за которой вырабатывается лишний тестостерон. В какой-то мере это можно рассматривать как талант, небесную награду. Мужчиной она от этого не становится. Одним из вариантов решения проблемы предлагают ввести для таких людей отдельную категорию. Мы же сделали много различных категорий на Паралимпиаде, можно ввести подобную классификацию и для интерсекс-людей. Сейчас такие люди будто выпадают из спорта. Их немного, но они есть», — сказала Лебедева.

Отметим, что в Токио выступала намибийка Кристин Мбома, переквалифицировавшаяся с дистанции 400 м на дистанцию 200 м из-за высокого уровня тестостерона в крови. Она заняла на соревнованиях второе место и установила юниорский рекорд мира.