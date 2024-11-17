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Сегодня, 10:53

В США умер тренер пятикратной Олимпийской чемпионки гимнастки Команечи

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Американский тренер по спортивной гимнастике Бела Каройи умер в возрасте 82 лет, сообщает пресс-служба Федерации гимнастики США.

Причина смерти тренера не уточняется.

Каройи тренировал румынскую гимнастку Надю Команечи, ставшую под его руководством пятикратной Олимпийской чемпионкой. В общей сложности специалист работал с 9 олимпийскими чемпионками, 15 чемпионками мира, 16 медалистками чемпионатов Европы и шестью чемпионками США.

Спортивная гимнастика
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