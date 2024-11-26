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Далалоян заявил, что спортсмены обязаны объединять молодежь и старшее поколение

Камила Абдурахманова
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Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян рассказал, что профессиональные атлеты должны объединять молодежь и старшее поколение.

«Для меня важно присутствовать на данном мероприятии. Я считаю, что очень важно заниматься социальным спортом в России. Профессиональные спортсмены обязаны объединять молодежь и старшее поколение. Мы считаем, что должны быть соревнования, в которых можно было бы поучаствовать людям всех возрастов. Также я считаю важным направлением семейный спорт. Я считаю, что спорт может объединять и сохранять семьи», — приводит слова Далалояна ТАСС.

В рамках программы «Сила спорта», которую учредил благотворительный фонд Владимира Потанина, проходит мероприятие под названием «Спорт и общество: энергия изменений». Цель конференции — объединить людей и организации, которые участвуют в социальных спортивных проектах.

Источник: ТАСС
Артур Далалоян
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