Родионенко подтвердила, что Далалояну предлагали переход в сборную Армении

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко прокомментировала информацию о том, что российский гинаст Артур Далалоян отказался выступать за сборную Армении.

«Далалоян отказался от перехода в армянскую сборную? Это правильно. Да, предлагают ему, но Артур совершенно чётко сказал, где он и с кем. Далалоян поступил правильно, он нормальный воспитанный человек, и так просто взять и поступить он не мог», — цитирует Родионенко Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что Далалоян отклонил предложение Национального олимпийского комитета Армении о выступлениях за сборную в преддверии Олимпиады 2024 года в Париже.