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Сегодня, 14:43

Родионенко подтвердила, что Далалояну предлагали переход в сборную Армении

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Артур Далалоян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко прокомментировала информацию о том, что российский гинаст Артур Далалоян отказался выступать за сборную Армении.

«Далалоян отказался от перехода в армянскую сборную? Это правильно. Да, предлагают ему, но Артур совершенно чётко сказал, где он и с кем. Далалоян поступил правильно, он нормальный воспитанный человек, и так просто взять и поступить он не мог», — цитирует Родионенко Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что Далалоян отклонил предложение Национального олимпийского комитета Армении о выступлениях за сборную в преддверии Олимпиады 2024 года в Париже.

Источник: https://metaratings.ru/news/rodionenko-ob-otkaze-dalaloyana-perekhodit-v-sbornuyu-armenii-da-predlagayut-emu-no-artur-sovershenno-chyotko-skazal-gde-on-i-s-kem-244004/
Артур Далалоян
Спортивная гимнастика
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