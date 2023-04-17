Немов поддержал отказ Далалояна выступать за сборную Армении: «В его результат и успех вложилась та страна, в которой он родился»

Четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов прокомментировал для «СЭ» отказ российского гимнаста Артура Далалояна выступать за сборную Армении.

«Я поддерживаю мнение и поступок Артура. Он сделал правильный выбор. В его результат и успех вложилась та страна, в которой он родился и в которой он выступал изначально. Я думаю, что это очень правильно», — сказал Немов «СЭ».

Ранее сообщалось, что Далалоян отклонил предложение Национального олимпийского комитета Армении о выступлениях за сборную в преддверии Олимпиады 2024 года в Париже.