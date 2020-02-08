Француз Клеман Ноэль в слаломе выиграл этап Кубка мира во французском Шамони. Лучший результат из россиян продемонстрировал Александр Хорошилов, cтавший шестым.

Горные лыжи

Шамони (Франция)

Кубок мира

Мужчины

Слалом

1. Клеман Ноэль (Франция) — 1.41,47 (48,05 + 53,42)

2. Тимон Хеуган (Норвегия) — 1.41,68 (48,90 + 52,78)

3. Адриан Пертль (Австрия) — 1.41,78 (48,82 + 52,96)

4. Марио Матт (Австрия) — 1.42,12 (49,48 + 52,64)

5. Рамон Ценхойзерн (Швейцария) — 1.42,17 (48,65 + 53,52)

6. Александр Хорошилов (Россия) — 1.42,22 (48,71 + 53,51)