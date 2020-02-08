Ноэль выиграл этап Кубка мира в слаломе в Шамони, Хорошилов — шестой
16:36
Француз Клеман Ноэль в слаломе выиграл этап Кубка мира во французском Шамони. Лучший результат из россиян продемонстрировал Александр Хорошилов, cтавший шестым.
Горные лыжи
Шамони (Франция)
Кубок мира
Мужчины
Слалом
1. Клеман Ноэль (Франция) — 1.41,47 (48,05 + 53,42)
2. Тимон Хеуган (Норвегия) — 1.41,68 (48,90 + 52,78)
3. Адриан Пертль (Австрия) — 1.41,78 (48,82 + 52,96)
4. Марио Матт (Австрия) — 1.42,12 (49,48 + 52,64)
5. Рамон Ценхойзерн (Швейцария) — 1.42,17 (48,65 + 53,52)
6. Александр Хорошилов (Россия) — 1.42,22 (48,71 + 53,51)
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