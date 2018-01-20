Екатерина Панкова: "Панков лучше всех сможет омолодить женскую сборную России"

Связующая "Заречье-Одинцово" Екатерина Панкова отметила, что рада назначению Вадима Панкова на пост главного тренера женской сборной России. Волейболистка добавила, что специалист, который также является ее отцом, лучше всех сможет омолодить национальную команду.

– Я знаю Вадима Анатольевича и как тренера, и как человека, – цитирует "Р-Спорт" Панкову. – Я безумно за него рада! Это большой шаг вперед в тренерской карьере. Его назначение случилось очень вовремя для сборной, так как надо обновлять команду, подключать молодых игроков. У него это получится лучше всех на данный момент. Не одно поколение игроков, выросших под его руководством в "Заречье", выступает сейчас на мировом уровне, в сборной России и топовых командах нашего чемпионата.

Он достоин этой должности как никто. Вадим Анатольевич готовился к этому назначению очень давно, подготовил программу. Это не какое-то спонтанное решение. Он тоже очень рад, что его назначили тренером сборной. И сейчас уже начнет тщательно просматривать игроков, смотреть матчи и формировать состав.

Вообще работа в сборной России не бывает легкой, всегда требуют высоких результатов. Наша сборная в мировом топе. Конечно, Вадиму Анатольевичу придется непросто. Надеюсь, что все будет хорошо, и нам удастся заполучить медали чемпионата мира.