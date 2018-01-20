10:30 | Волейбол — Россия

Екатерина Панкова: "Панков лучше всех сможет омолодить женскую сборную России"

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Связующая "Заречье-Одинцово" Екатерина Панкова отметила, что рада назначению Вадима Панкова на пост главного тренера женской сборной России. Волейболистка добавила, что специалист, который также является ее отцом, лучше всех сможет омолодить национальную команду.

 
Вадим ПАНКОВ.Вадим Панков: "Я шел к этому 10 лет"

– Я знаю Вадима Анатольевича и как тренера, и как человека, – цитирует "Р-Спорт" Панкову. – Я безумно за него рада! Это большой шаг вперед в тренерской карьере. Его назначение случилось очень вовремя для сборной, так как надо обновлять команду, подключать молодых игроков. У него это получится лучше всех на данный момент. Не одно поколение игроков, выросших под его руководством в "Заречье", выступает сейчас на мировом уровне, в сборной России и топовых командах нашего чемпионата.

Он достоин этой должности как никто. Вадим Анатольевич готовился к этому назначению очень давно, подготовил программу. Это не какое-то спонтанное решение. Он тоже очень рад, что его назначили тренером сборной. И сейчас уже начнет тщательно просматривать игроков, смотреть матчи и формировать состав.

Вообще работа в сборной России не бывает легкой, всегда требуют высоких результатов. Наша сборная в мировом топе. Конечно, Вадиму Анатольевичу придется непросто. Надеюсь, что все будет хорошо, и нам удастся заполучить медали чемпионата мира.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/volleyball/20180120/1131371720.html

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КОММЕНТАРИИ (2)
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xcb

А все пох... Играть за Панкова ни кто из Динамо не будет...

17:21

spyhanter

А что ж такое-рады одни родственники.А где же официальные лица, коллеги?

14:23