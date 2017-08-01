Мария Шарапова: "Есть ощущение, что я играю в догонялки"

Российская теннисистка Мария Шарапова, одержавшая победу над американкой Дженнифер Брэди (6:1, 3:6, 6:0) в матче первого круга турнира в Стэнфорде, выразила уверенность в том, что следующие матчи придадут ей уверенности.

Этот турнир стал первым для Шараповой после травмы бедра, полученной в мае. Следующей соперницей российской теннисистки будет украинка Леся Цуренко.

- Мне кажется, что я сталкиваюсь с определенными сложностями. Я долго не выходила на корт с соперником, который играет в большой теннис, - приводит официальный сайт WTA слова Шараповой. - Есть ощущение, что я играю в догонялки. Однако важнее всего то, что я продолжаю выступать. Чем больше я играю, тем больше сделаю.

Лекция для Марии. Как Шарапова выиграла первый матч в Калифорнии