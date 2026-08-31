Ольховского не удивила победа Медведева в первом круге US Open

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» Андрей Ольховский прокомментировал «СЭ» победу российского теннисиста Даниила Медведева над французом Юго Гастоном в первом круге Открытого чемпионата США-2026 (6:4, 6:2, 6:4).



«Мне понравилось, как сыграл Даня. Он показал хороший теннис. Турниры Большого шлема — это совсем другое, иной настрой и игра из пяти сетов. Результат меня не удивил, я рад за Медведева. Он уже где-то близко, понемногу начинает нащупывать свою игру», — сказал Ольховский «СЭ».



8-я ракетка мира во втором круге сыграет с победителем пары Рафаэль Коллиньон (Бельгия) — Себастьян Горзни (США).



Россиянин побеждал на US Open в 2021 году.

Давид Петросян