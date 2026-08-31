Ольховский — о вылете Джоковича в первом круге US Open: «Ничего неожиданного, нет былой уверенности»

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» Андрей Ольховский прокомментировал «СЭ» вылет сербского теннисиста Новака Джоковича в первом круге Открытого чемпионата США-2026.



31 августа 39-летний серб уступил аргентинцу Мариано Навоне в пяти сетах — 6:7 (5:7), 7:5, 6:4, 2:6, 1:6. Джокович почувствовал себя плохо по ходу матча, его тошнило. В пятом сете Новак не сумел сдержать слез.



«Большой неожиданности нет. Разве что он проиграл сразу в первом круге, это немного удивительно. На сегодняшний день Новак не готов физически. После первого сета было видно, что былой уверенности у него уже нет. Возможно, повлияли физические кондиции, потому что он допускал несвойственные ему ошибки. Я изначально не ставил его в фавориты этого турнира», — сказал Ольховский «СЭ».



Джокович проиграл в первом круге турнира «Большого шлема» впервые за 20 лет — в 2006 году он уступил на старте Открытого чемпионата Австралии.

Давид Петросян