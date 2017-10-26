Бабош и Главачкова – первые полуфиналистки итогового турнира в Сингапуре

Венгрка Тимеа Бабош и чешка Андреа Главачкова в четвертьфинале итогового турнира WTA в Сингапуре в парном разряде одержали победу над словенкой Андрея Клепач и испанкой Марией Хосе Мартинес Санчес – 6:3, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 23 минуты.

В следующей стадии турнира третьи "сеяные" встретятся с победительницами встречи между Чань Юнянь и Мартина Хингис – Анна-Лена Гренефельд и Квета Пешке.

Сингапур (Сингапур)

Турнир WTA BNP Paribas WTA Finals Singapore by SCglobal

Призовой фонд 7 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Бабош/Главачкова (Венгрия/Чехия, 3) – Клепач/Мартинес Санчес (Словения/Испания) – 6:3, 6:4

Турнирная таблица – здесь