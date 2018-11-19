Александр Зверев: "Это самая большая победа в моей карьере"

Немецкий теннисист Александр Зверев выразил радость по поводу победы в Итоговом турнире АТР в Лондоне. В финале Зверев обыграл серба Новака Джоковича.

– Это самая большая победа в моей карьере, – цитирует Le Figaro Зверева. – Этот трофей для всех важен, ведь тут встречаются сильнейшие игроки. Удивительно, как мне удалось победить. Это потрясающе. Очень горжусь победами. Особенно над Джоковичем и Федерером.

Я не знал, чего ждать от болельщиков. Свист в мой адрес меня расстроил. Конечно, это неприятно. Теннисисты все очень близко к сердцу воспринимают. Это же индивидуальный вид спорта. Поэтому я хотел сосредоточиться только на своей игре.

Надеюсь, что я останусь на высоком уровне. Сделаю все, чтобы улучшить игру и быть конкурентоспособным. Но мне еще нужно прибавить во многих аспектах. Я еще молод. Хочу играть лучше в следующем году.