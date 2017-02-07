13:26 7 февраля | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

FIS продлила временное отстранение россиян

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Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила временную дисквалификацию четырех российских спортсменов – Юлии Ивановой, Евгении Шаповаловой, Алексея Петухова и Максима Вылегжанина.

"Допинговая панель FIS, заслушав Юлию Иванову, Евгению Шаповалову, Алексея Петухова и Максима Вылегжанина, большинством голосов вынесла вердикт не отменять ранее принятое решение и продлить временное отстранение указанных атлетов впредь до нового уведомления", – говорится в пресс-релизе организации.

Напомним, ранее аналогичное решение FIS приняла по делу Александра Легкова и Евгения Белова. (Мария МАРКОВА)

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КОММЕНТАРИИ (4)
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mobile_actor

И МОК тоже - он же проверяет сочинские пробы.

20:30 7 февраля

rusfed 2.0

CAS, а не МОК

18:36 7 февраля

Jaroslav-13 - McLaren - the best

Фис, трусишки,.Всё на бедный МОК скинули)

16:47 7 февраля

джей

На основании царапин ??? Видно FIS ооооочень серьезная организация..... Сама не знает когда все это вранье закончится.

16:32 7 февраля

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