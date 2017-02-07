FIS продлила временное отстранение россиян

Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила временную дисквалификацию четырех российских спортсменов – Юлии Ивановой, Евгении Шаповаловой, Алексея Петухова и Максима Вылегжанина.

"Допинговая панель FIS, заслушав Юлию Иванову, Евгению Шаповалову, Алексея Петухова и Максима Вылегжанина, большинством голосов вынесла вердикт не отменять ранее принятое решение и продлить временное отстранение указанных атлетов впредь до нового уведомления", – говорится в пресс-релизе организации.

Напомним, ранее аналогичное решение FIS приняла по делу Александра Легкова и Евгения Белова. (Мария МАРКОВА)