FIS продлила временное отстранение россиян

Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила временную дисквалификацию четырех российских спортсменов – Юлии Ивановой, Евгении Шаповаловой, Алексея Петухова и Максима Вылегжанина.
"Допинговая панель FIS, заслушав Юлию Иванову, Евгению Шаповалову, Алексея Петухова и Максима Вылегжанина, большинством голосов вынесла вердикт не отменять ранее принятое решение и продлить временное отстранение указанных атлетов впредь до нового уведомления", – говорится в пресс-релизе организации.
Напомним, ранее аналогичное решение FIS приняла по делу Александра Легкова и Евгения Белова. (Мария МАРКОВА)
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И МОК тоже - он же проверяет сочинские пробы.
20:30 7 февраля
rusfed 2.0
CAS, а не МОК
18:36 7 февраля
Jaroslav-13 - McLaren - the best
Фис, трусишки,.Всё на бедный МОК скинули)
16:47 7 февраля
джей
На основании царапин ??? Видно FIS ооооочень серьезная организация..... Сама не знает когда все это вранье закончится.
16:32 7 февраля