Александр Большунов: "Без Устюгова и Ретивых Олимпиада - первенство водокачки"

Лыжник Александр Большунов после спринта на Олимпийских играх-2018 выразил сожаление в связи с тем, что до Игр не допустили Сергея Устюгова и Глеба Ретивых. Россиянин также добавил, что решил ехать в Пхенчхан только четыре дня назад.

– Решил ехать сюда только четыре дня назад, – сказал Большунов. – Еще даже скиатлон смотрел в Австрии. Бился за всех наших ребят. Жаль, сильнейших тут не было. Сереги Устюгова и Глеба Ретивых. Выступал тут как на первенстве водокачки. (Владимир ИВАНОВ)

Напомним, что Большунов завоевал бронзу в мужском спринте на Олимпиаде-2018. Он проиграл серебряному призеру итальянцу Федерико Пеллегрино 0,02 секунды. Первое место занял норвежец Йоханнес Клебо.

Олимпиада-2018. 13 февраля. Результаты и медали дня //

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