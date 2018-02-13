Александр Большунов: "Без Устюгова и Ретивых Олимпиада - первенство водокачки"

Лыжник Александр Большунов после спринта на Олимпийских играх-2018 выразил сожаление в связи с тем, что до Игр не допустили Сергея Устюгова и Глеба Ретивых. Россиянин также добавил, что решил ехать в Пхенчхан только четыре дня назад.
– Решил ехать сюда только четыре дня назад, – сказал Большунов. – Еще даже скиатлон смотрел в Австрии. Бился за всех наших ребят. Жаль, сильнейших тут не было. Сереги Устюгова и Глеба Ретивых. Выступал тут как на первенстве водокачки. (Владимир ИВАНОВ)
Напомним, что Большунов завоевал бронзу в мужском спринте на Олимпиаде-2018. Он проиграл серебряному призеру итальянцу Федерико Пеллегрино 0,02 секунды. Первое место занял норвежец Йоханнес Клебо.
Олимпиада-2018. 13 февраля. Результаты и медали дня //
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lapp
Mr.Trololo Сколько ж говна жовто-блакитного на сайте.- А что им остается - кто то приехал в Корею за медалями, а кто то просто на открытии и закрытии олимпиады под флагом прогуляться
18:58 13 февраля
PLUT-IN
Mr.Trololo - ну что вы, вы скорее бело-синие, красно-белые и т.д. (три в одном вам запрещено)
18:38 13 февраля
Mr.Trololo
Сколько ж говна жовто-блакитного на сайте
18:31 13 февраля
samsam
А сам тогда кто? Поехал на первенство водокачки и даже победить не сумел.
17:29 13 февраля
cazzo
Первенство водокачки будет в Сочи
17:27 13 февраля
т. Сухов
Max2015 поэтому он на первенстве водокачки занял только третье место... ему до Клэбо - как до Луны 17:03 _______________________________________________________________________________________________ Вообще то он о другом.... Если чё.... Но некоторым не понять.
17:14 13 февраля
Max2015
поэтому он на первенстве водокачки занял только третье место... ему до Клэбо - как до Луны
17:03 13 февраля
Bache Gabrielsen
Молодой, горячий. Но по сути он прав.
16:53 13 февраля