16:43 13 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Лыжные гонки

Александр Большунов: "Без Устюгова и Ретивых Олимпиада - первенство водокачки"

Александр БОЛЬШУНОВ. Фото AFP
Александр БОЛЬШУНОВ. Фото AFP
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Лыжник Александр Большунов после спринта на Олимпийских играх-2018 выразил сожаление в связи с тем, что до Игр не допустили Сергея Устюгова и Глеба Ретивых. Россиянин также добавил, что решил ехать в Пхенчхан только четыре дня назад.

– Решил ехать сюда только четыре дня назад, – сказал Большунов. – Еще даже скиатлон смотрел в Австрии. Бился за всех наших ребят. Жаль, сильнейших тут не было. Сереги Устюгова и Глеба Ретивых. Выступал тут как на первенстве водокачки. (Владимир ИВАНОВ)

Напомним, что Большунов завоевал бронзу в мужском спринте на Олимпиаде-2018. Он проиграл серебряному призеру итальянцу Федерико Пеллегрино 0,02 секунды. Первое место занял норвежец Йоханнес Клебо.

Олимпиада-2018. 13 февраля. Результаты и медали дня //
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КОММЕНТАРИИ (8)
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lapp

Mr.Trololo Сколько ж говна жовто-блакитного на сайте.- А что им остается - кто то приехал в Корею за медалями, а кто то просто на открытии и закрытии олимпиады под флагом прогуляться

18:58 13 февраля

PLUT-IN

Mr.Trololo - ну что вы, вы скорее бело-синие, красно-белые и т.д. (три в одном вам запрещено)

18:38 13 февраля

Mr.Trololo

Сколько ж говна жовто-блакитного на сайте

18:31 13 февраля

samsam

А сам тогда кто? Поехал на первенство водокачки и даже победить не сумел.

17:29 13 февраля

cazzo

Первенство водокачки будет в Сочи

17:27 13 февраля

т. Сухов

Max2015 поэтому он на первенстве водокачки занял только третье место... ему до Клэбо - как до Луны 17:03 _______________________________________________________________________________________________ Вообще то он о другом.... Если чё.... Но некоторым не понять.

17:14 13 февраля

Max2015

поэтому он на первенстве водокачки занял только третье место... ему до Клэбо - как до Луны

17:03 13 февраля

Bache Gabrielsen

Молодой, горячий. Но по сути он прав.

16:53 13 февраля

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