МОК временно приостановил членство НОК Бразилии из-за ареста Нузмана

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) временно приостановил членство Национального олимпийского комитета Бразилии в организации. Согласно пресс-службе МОК, соответствующее решение было принято в связи с расследованием в отношении главы организации Карлоса Артура Нузмана, который ранее был арестован по делу о покупке голосов членов МОК.

Напомним, что полиция расследует возможный подкуп бывшего члена МОК и президента ИААФ Ламина Диака, который якобы должен был получить 2 миллиона долларов через одного из бразильских бизнесменов при помощи Нузмана. Диак фигурирует и в других коррупционных делах.

Отмечается, что временное отстранение НОК Бразилии не затронет спортсменов и они смогут выступать под бразильским флагом на международных соревнованиях, в том числе на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане.