Овечкин заявил, что примет решение о своем будущем в НХЛ летом

Капитан и нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин подтвердил, что примет решение о своем будущем в НХЛ после окончания сезона. Контракт 40-летнего форварда с «Вашингтоном» рассчитан до лета этого года.

«Когда ты любишь что-то, ты делаешь это от всего сердца. Очевидно, я люблю играть в хоккей, люблю забивать голы. Мы примем решение летом. Я должен поговорить с семьей, c [владельцем «Вашингтона»] Тедом Леонсисом, [генеральным менеджером] Крисом Патриком и [президентом по хоккейным операциям] Брайаном Маклелланом. Самое главное — здоровье. Мне будет 41 год в сентябре. Нужно быть умным в этом отношении», — приводит Monumental Sports слова Овечкина.

Форвард выступает за «Кэпиталз» с 2005 года и завоевал первый в истории столичного клуба Кубок Стэнли в 2018-м. В апреле 2025-го россиянин стал лучшим снайпером в истории НХЛ и побил рекорд Уэйна Гретцки для регулярных чемпионатов (894 гола).

В сезоне-2025/26 Овечкин пока не пропустил ни одного матча «Вашингтона» — 78 игр и 61 (31+30) очко. Нападающий поднял планку рекорда для снайперов в регулярном чемпионате до 928 голов, а также вторым в истории лиги прошел отметку в 1000 шайб с учетом плей-офф — 1005 против 1016 у Гретцки.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max