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Овечкин заявил, что примет решение о своем будущем в НХЛ летом

Алина Савинова
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.
Фото Getty Images

Капитан и нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин подтвердил, что примет решение о своем будущем в НХЛ после окончания сезона. Контракт 40-летнего форварда с «Вашингтоном» рассчитан до лета этого года.

«Когда ты любишь что-то, ты делаешь это от всего сердца. Очевидно, я люблю играть в хоккей, люблю забивать голы. Мы примем решение летом. Я должен поговорить с семьей, c [владельцем «Вашингтона»] Тедом Леонсисом, [генеральным менеджером] Крисом Патриком и [президентом по хоккейным операциям] Брайаном Маклелланом. Самое главное — здоровье. Мне будет 41 год в сентябре. Нужно быть умным в этом отношении», — приводит Monumental Sports слова Овечкина.

Форвард выступает за «Кэпиталз» с 2005 года и завоевал первый в истории столичного клуба Кубок Стэнли в 2018-м. В апреле 2025-го россиянин стал лучшим снайпером в истории НХЛ и побил рекорд Уэйна Гретцки для регулярных чемпионатов (894 гола).

В сезоне-2025/26 Овечкин пока не пропустил ни одного матча «Вашингтона» — 78 игр и 61 (31+30) очко. Нападающий поднял планку рекорда для снайперов в регулярном чемпионате до 928 голов, а также вторым в истории лиги прошел отметку в 1000 шайб с учетом плей-офф — 1005 против 1016 у Гретцки.

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Александр Овечкин
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 12 8 4 18
2 Рейнджерс 12 7 5 15
3 Айлендерс 10 5 5 12
4 Нью-Джерси 10 6 4 12
5 Вашингтон 9 5 4 10
6 Питтсбург 11 4 7 9
7 Филадельфия 12 3 9 9
8 Коламбус 8 3 5 6
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 11 8 3 17
2 Тампа-Бэй 9 7 2 14
3 Оттава 11 7 4 14
4 Торонто 12 6 6 14
5 Флорида 11 5 6 12
6 Детройт 10 4 6 11
7 Монреаль 9 4 5 10
8 Баффало 10 4 6 10
Центральный дивизион И В П О
1 Юта 11 7 4 14
2 Миннесота 11 6 5 14
3 Даллас 10 6 4 13
4 Колорадо 10 5 5 11
5 Сент-Луис 10 5 5 11
6 Виннипег 10 4 6 11
7 Нэшвилл 9 3 6 9
8 Чикаго 9 3 6 6
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 10 8 2 17
2 Вегас 12 8 4 16
3 Сиэтл 11 7 4 15
4 Сан-Хосе 11 6 5 13
5 Анахайм 10 4 6 8
6 Лос-Анджелес 8 2 6 6
7 Калгари 9 3 6 6
8 Ванкувер 12 2 10 5
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28.10
23.10 02:00 Питтсбург – Флорида 4 : 0
23.10 02:00 Торонто – Рейнджерс 5 : 4
23.10 02:00 Нью-Джерси – Анахайм 4 : 1
23.10 02:00 Оттава – Сан-Хосе 2 : 6
23.10 02:00 Бостон – Нэшвилл 6 : 0
23.10 02:30 Айлендерс – Лос-Анджелес 2 : 3 ОТ
23.10 03:00 Сент-Луис – Вегас 6 : 2
23.10 03:00 Даллас – Виннипег 3 : 2 ОТ
23.10 04:00 Эдмонтон – Каролина 6 : 5 Б
23.10 04:00 Калгари – Миннесота 2 : 1
23.10 05:00 Ванкувер – Детройт 2 : 5
23.10 05:00 Сиэтл – Юта 5 : 3
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