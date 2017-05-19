Сборная России прибыла из Парижа в Кельн без задержек. ХОККЕЙ - Чемпионат мира. СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Чемпионат мира

16:41 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Сборная России прибыла из Парижа в Кельн без задержек

Сборная России - в Кельне. Фото Алексей ШЕВЧЕНКО, "СЭ" Оцепление для сборной России в Кельне. Фото Алексей ШЕВЧЕНКО, "СЭ"
Сборная России - в Кельне. Фото Алексей ШЕВЧЕНКО, "СЭ"
0
0
0
0

Сборная России успешно добралась на поезде из Парижа в Кельн, где в субботу сыграет в матче 1/2 финала чемпионата мира по хоккею-2017 против Канады, передает спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО. Поезд прибыл в конечный пункт по расписанию. 

Напомним, что по техническим причинам, которые связаны с неисправностью поезда, сборная России не могла вовремя выехать из Кельна в Париж на матч четвертьфинала чемпионата мира по хоккею-2017 с Чехией (3:0).

В 19.00 по московскому времени команда Олега Знарка проведет тренировку на "Ланксесс-Арене".

Матч 1/2 финала чемпионата мира-2017 между сборными Канады и России состоится в Кельне в субботу, 20 мая. Начало игры – в 16.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Видеотрансляция игры Канада – Россия начнется в 16.15 здесь

Опрос

Как завершится полуфинал ЧМ-2017 Канада - Россия?
голосовать
0
0
0
0
Материалы сюжета: ЧМ-2017. Плей-офф. Россия vs Канада в полуфинале
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий