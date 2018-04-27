Илья Воробьев: "Точной информации по Панарину нет. Мы надеемся"

Главный тренер сборной России Илья Воробьев - о составе команды на чемпионат мира.
- В сборную приезжает Артем Анисимов. Почему с самого начала его не взяли?
- Он у нас в списках был, просто раньше были обстоятельства, по которым он не мог приехать.
- Насколько на вас давят четыре поражения?
- У меня выхода нет.
- Анисимов сыграет завтра?
- Сегодня вместе с ним приезжают Богдан Киселевич и Сергей Андронов, поговорим с ними, будем решать вечером.
- С Никитой Зайцевым связывалась?
- Да. Мы ждем его после медобследования. Он приедет к 1 мая.
- Артемий Панарин точно не сыграет на чемпионате мира?
- Пока точной информации нет. Мы надеемся.
- Что с Кириллом Капризовым?
- Его физическое состояние не лучшее. Может, завтра он будет 13-м нападающим, а в воскресенье уже сыграет в основе.
- Будете ли ждать Андрея Василевского?
- А что по нему говорить? Он только начинает серию. (Алексей ШЕВЧЕНКО)
У сборной есть проблемы с составом перед чемпионатом мира. Впервые за много лет //
Мор травм выкосил звезд сборной России. Воробьеву можно только посочувствовать
- Сборная России (Хоккей)
- Никита Зайцев
- Артем Анисимов
- Сергей Андронов
- Артемий Панарин
- Андрей Василевский-мл. (хоккеист)
- Богдан Киселевич
- Илья Воробьев
- Кирилл Капризов