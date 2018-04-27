Илья Воробьев: "Точной информации по Панарину нет. Мы надеемся"

Главный тренер сборной России Илья Воробьев - о составе команды на чемпионат мира.

- В сборную приезжает Артем Анисимов. Почему с самого начала его не взяли?

- Он у нас в списках был, просто раньше были обстоятельства, по которым он не мог приехать.

- Насколько на вас давят четыре поражения?

- У меня выхода нет.

- Анисимов сыграет завтра?

- Сегодня вместе с ним приезжают Богдан Киселевич и Сергей Андронов, поговорим с ними, будем решать вечером.

- С Никитой Зайцевым связывалась?

- Да. Мы ждем его после медобследования. Он приедет к 1 мая.

- Артемий Панарин точно не сыграет на чемпионате мира?

- Пока точной информации нет. Мы надеемся.

- Что с Кириллом Капризовым?

- Его физическое состояние не лучшее. Может, завтра он будет 13-м нападающим, а в воскресенье уже сыграет в основе.

- Будете ли ждать Андрея Василевского?

- А что по нему говорить? Он только начинает серию. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

У сборной есть проблемы с составом перед чемпионатом мира. Впервые за много лет //

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