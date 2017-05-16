Джефф Блэшилл: "Мы очень уважаем сборную России. Мощная команда"

Главный тренер сборной США Джефф Блэшилл после победы над командой России (3:5) в заключительном матче группового турнира чемпионата мира по хоккею-2017 заявил, что отправной точкой в этой встрече стала реализация большинства его командой, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО. Благодаря этой победе американцы заняли первое место в группе А.

– Отличная игра. Российские болельщики устроили потрясающую атмосферу на арене, – сказал Блэшилл. – Мы много играли в большинстве в первом периоде. Во втором наконец-то сумели реализовать. Это и стало отправной точкой. Мы очень уважаем сборную России. Мощная команда. И это была важная и хорошая победа. Но самые главные встречи у нас, так или иначе, впереди.

– Если бы у вас в "Детройте" собралась такая команда, вы бы вышли в плей-офф?

– Я стараюсь фокусироваться на сборной. Но у нас определенно собрался очень классный молодой коллектив.

Трансляция матча Россия – США