Андрей Свечников: "Молодежка в матче с Белоруссией выполнила установку и реализовала моменты"

Форвард молодежной сборной России Андрей Свечников после матча группового турнира МЧМ против Белоруссии (5:2) отметил, что команда реализовала установку на эту игру. По словам 17-летнего спортсмена, он не задумывается о том, что является самым молодым в команде.

- Вам не кажется, что вы мало играете?

- Я об этом не думаю. Надо рассчитывать на то время, которое дают. Нужно собраться и показать, что могу.

- Что сегодня не получалось?

- Самое главное - выполнили установку и реализовали моменты.

- Самым молодым в сборной быть тяжело?

- Если честно, совсем об этом не думаю. Это норма, нужно быть на две головы выше, если самый молодой.

- В отличие от многих ребята у вас есть опыт выступления на ЮЧМ. Международный опыт помогает?

- Конечно, получает на двух чемпионатах мира сыграл уже. Зато многие уже играли в КХЛ и ВХЛ.

- Хотите сыграть на третьем?

- Можно (улыбается). Если из плей-офф вылетим и клуб разрешит, то поеду.

- Думаете о драфте?

- Нет. (Алексей ШЕВЧЕНКО)