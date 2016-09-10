Патрик Кейн: "Матч с Канадой стычками напомнил финал Кубка мира-1996"

Нападающий сборной США Патрик Кейн после победы над Канадой (4:2) в выставочном матче в преддверии Кубка мира отметил, что в поединке было большое количество столкновений. По его словам, встреча напомнила ему финал Кубка мира-1996.

- Это было забавно, - цитирует официальный сайт НХЛ Кейна. - В финале Кубка мира-1996 было огромное количество стычек после свистка, и этот матч мне напомнил те игры. У соперника было больше шансов, он диктовал темп игры, но мы боролись, создали преимущество и довели дело до победы. Для нас важно было играть в силовой хоккей, учитывая состав и нашего соперника.