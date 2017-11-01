Алексей Бадюков: "Ковальчука и Дацюка не вызвали в сборную России, потому что их берегут"

Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе "Ак Барса", комментатор-эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков поделился мнением о составе сборной России на Кубок Карьяла. По его словам, Илья Ковальчук и Павел Дацюк будут вызваны в национальную команду на Олимпиаду-2018.

- Получил приглашение другой ветеран Сергей Мозякин.

- Мозякин не доиграл мировой чемпионат из-за травмы, но сейчас у него сохраняются шансы на попадание в олимпийский состав, даже, несмотря на то, что сезон складывается для него неудачно. Стоит еще обратить внимание на олимпийскую сборную, куда вызваны такие же претенденты на поездку в Корею, как и в первой команде. Выбирать будут из 50 игроков, поэтому разделять кандидатов не стоит.

- В разные команды попали ярославцы Красковский и Коршков.

- Они хорошо проявили себя за олимпийскую сборную в Сочи, но потерялись при Кудашове. При Квартальнове ребята начали прогрессировать и играть в агрессивный хоккей. Не считаю ярославцев главными претендентами на Олимпиаду, скорее, на чемпионат мира.

- Прекрасно проявил себя в октябре Владимир Ткачев. С какими партнерами его видите в сборной?

- Думаю, его обязательно поставят с Капризовым, как на прошлогоднем в Евротуре. Владимир сейчас здорово выступает в центре с Клинкхаммером и Галиевым. Ткачев наверняка займет место в первых двух звеньях, без Дацюка – главный центр, который может сыграть и в большинстве, и в меньшинстве.

- Илья Ковальчук отметил, что расстроен невызовом в сборную. Почему лучший бомбардир КХЛ - не в составе?

- По ходу чемпионата они показали свой класс. Возможно, они сыграют на Кубке Первого канала. Их с Дацюком просто берегут. Дело не в их результативности, как уверенно комбинируют они между собой и решают исход многих матчей в большинстве.

- Именно они могут стать основой для спецбригады в Корее?

- Понятно, что на Олимпиаде будет совсем другой формат и скорости. Думаю, оба к этому готовы. Никто не сомневается в технике Ковальчука и Дацюка. В ответственные моменты они будут действовать хладнокровно и приносить результат. (Евгений БЕЛОУСОВ)