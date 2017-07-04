Евгений Кузнецов: "Рассматривал вариант возвращения в КХЛ, но "Вашингтон" сделал предложение, от которого не отказываются"

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов объяснил, почему продлил контракт с клубом, и отметил, что от таких предложений не отказываются. Напомним, что новое соглашение с 25-летним россиянином рассчитано на 8 лет и 62,4 миллиона долларов.

В минувшем сезоне Кузнецов набрал 59 (19+40) очков в 82 встречах "регулярки". Ранее стало известно, что СКА выкупил права на игрока у "Трактора".

– В "Вашингтоне" таким контрактным предложением дали понять, что действительно очень хотят сохранить меня в команде и в будущем делают на меня ставку, видят в роли лидера в ближайшие годы, – сказал Кузнецов. – У меня действительно было несколько вариантов продолжения карьеры, и я рассматривал, в том числе, возвращение в КХЛ.

Безусловно, шанс попасть на Олимпиаду и возможность играть за сборную – значимый фактор для всех российских игроков, и я не исключение. Но так получилось, что меня очень ценят в "Вашингтоне" и сделали такое предложение, от которого на самом деле не отказываются, как бы банально это ни звучало.

Знаю, что уже после того, как я подписал контракт, права на меня в КХЛ перешли от "Трактора" к СКА. Мы общались с руководителями петербургского клуба, мне сказали, что всегда ждут меня в команде в случае локаута в НХЛ или какого-то форс-мажора. На данный момент я остаюсь игроком "Вашингтона", но никогда нельзя загадывать, что произойдет в будущем. (Игорь ЕРОНКО)