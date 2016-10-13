Янне Яласваара: "Пятиматчевая дисквалификация - слишком жесткое наказание"

Защитник "Красной Звезды Куньлунь" Янне Яласваара, дисквалифицированный на пять матчей за эпизод в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Ладой" (3:2), считает это наказание слишком жестким. Финн был дисквалифицирован за оскорбление судей и неспортивное поведение.

- Получив шайбу в углу, я хотел уменьшить давление, потому что сзади находился еще один игрок, - приводить пресс-служба китайского клуба слова Яласваары. - К сожалению, судья находил в углу в близости от борта. У меня не было намерения бросить шайбу в сторону рефери. Я просматривал этот эпизод, и на видео кажется, что я сделал это специально. При этом стоит отметить, что шайба попала в коньки арбитра. Как капитан, я хочу демонстрировать хороший пример, играя в жесткий и честный хоккей. Думаю, что дисквалификация на пять матчей - слишком суровое наказание. Мне бы хотелось попросить уменьшения срока наказания.