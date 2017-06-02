"Кузня" ответила на слова Шалаева по ситуации с Семеновым

Новокузнецкий "Металлург" ответил на обвинение "Авангарда" по поводу нападающего Кирилла Семенова. Вчера омский клуб выступил с заявлением, в котором сообщил, что будет бороться за 22-летнего игрока в суде. Президент "Авангарда" Владимир Шалаев подчеркнул, что "Кузня" нарушила все корпоративные договоренности и решила поторговать игроком, права на котрого принадлежат омскому клубу.

Заявление новокузнецкого "Металлурга":

"Накануне президент "Авангарда" Владимир Шалаев через СМИ сообщил, что нападающий Кирилл Семенов, в декабре 2015 года в результате обмена перешедший из омского клуба в "Металлург", сейчас, после завершения сезона 2016/17, должен гарантированно вернуться из Новокузнецка в "Авангард", – отмечается в сообщении. – Владимир Тимофеевич Шалаев ссылается на "документы от предыдущего руководства "Металлурга". Но давайте разберемся в ситуации.

У Кирилла Семенова 30 апреля 2017 года закончился контракт с "Металлургом". Нападающий, выступая за новокузнечан в чемпионате КХЛ, стал одним из лидеров команды, ее лучшим бомбардиром в сезоне 2016/17 и впервые в карьере получил вызов в расположение олимпийской сборной России. Новокузнецкий хоккейный клуб был и далее заинтересован в услугах Семенова. "Металлург" вел переговоры о новом контракте с Кириллом, но о подписании соглашения стороны на тот момент не договорились.

"Металлург", чтобы все-таки постараться сохранить Кирилла Семенова в команде, сделал нападающему, находящемуся в статусе ограниченно свободного агента, соответствующее квалификационное предложение исходя из регламента КХЛ – это абсолютно стандартная процедура. Предлагать Семенову более выгодный контракт, чем "Металлург", официально не стал ни один из клубов Континентальной хоккейной лиги. Хотя тот же "Авангард" мог это сделать вполне.

Соответственно, с 1 июня 2017 года за новокузнецким хоккейным клубом были закреплены спортивные права на Кирилла Семенова. И если "Авангард" все-таки заинтересован в нападающем, то "Металлург" открыт к переговорам и обсуждению возможности перехода хоккеиста. Как с "Авангардом", так и с любым другим клубом. Говорить же о том, что новокузнецкий хоккейный клуб должен отдавать какого-либо игрока бесплатно – в корне не правильно. Как мы и заявляли ранее, "Металлург" готов объективно идти навстречу хоккеистам своей команды и никому "губить" карьеру не собирается. Подтверждением чему состоявшийся переход Андрея Кареева в "Салават Юлаев".

"Авангард" по ситуации с Кириллом Семеновым обратился в арбитраж. Но, позвольте, как можно удовлетворить требование клуба из Омской области, которое заведомо сопряжено с нарушением целой совокупности норм правого регламента КХЛ? Или же мы – клубы, все-таки играем не по одним правилам для всех? И для отдельных клубов, как оказывается, в регламенте могут допускаться какие-то исключения из правил?

По ходу сезона-2016/17 у "Металлурга" было несколько предметных предложений от клубов КХЛ по переходу Кирилла Семенова до дэдлайна. Новокузнецкий хоккейный клуб в рамках выработанной стратегии по формированию состава команды, в том числе на сезон-2017/18, принципиально отказался от обмена нападающего. Который рассматривался "Металлургом" в качестве одного из лидеров команды в будущем чемпионате. Не случайно предыдущий сезон Кирилл Семенов завершал в качестве капитана новокузнечан.

Сейчас в силу смены статуса клуба – в виду перехода "Металлурга" из КХЛ в ВХЛ, мы готовы обсуждать возможность обмена Кирилла Семенова. Но просто давайте играть и вести себя честно – по правилам и в рамках установленного регламента. Уверены, это пойдет только на пользу развитию всего российского хоккея".