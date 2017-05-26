Игорь Никитин: "ЦСКА не помешает усилить вратарскую линию и защиту"

Новый главный тренер ЦСКА Игорь Никитин, который подписал трехлетнее соглашение с армейцами, подчеркнул, что стиль игры команды зависит от подбора игроков, и он будет изменен. По его словам, армейцам стоит усилить оборонительную позицию, а также вратарскую линию.

- Будет ли меняться стиль игры? - вопрос Никитину.

- Задача тренера - реализовать тех игроков, которые у него есть в наличии. Естественно, если меняется состав команды, то и стиль игры будет немножко другой. Это естественно. Ребят нужно развивать, использовать их сильные качества. Но все равно хоккей - командный вид спорта.

- Позволяет ли нынешний состав решать задачу победы в Кубке Гагарина?

- Все ребята, которые к нам пришли, - известные игроки. Уровень их достаточно высокий. А что касается ротации в ЦСКА - мы им поможем. По поводу усиления - это вратарская позиция, ее желательно усилить, защиту тоже не мешало бы.

- Вратарь будет легионер?

- Идет работа по поиску, но здесь критерии не национальности, а качества, уровня игрока. (Игорь ЕРОНКО)