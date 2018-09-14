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"Это невосполнимая потеря". Умер массажист ХК "Динамо" Николай Шапошников

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"Динамо" выразило соболезнования в связи со смертью массажиста Николая Шапошникова, который погиб, возвращаясь домой после выездной серии. Специалист работал с бело-голубыми в течение 21 года, после чего покинул клуб, а вернулся обратно в мае 2018 года. 

Руководство, игроки, тренерский штаб и болельщики ХК "Динамо" выражают искренние соболезнования родным и близким Николая Валерьевича. Это невосполнимая потеря для нас, - сообщается в Инстаграме московского клуба.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В динамовский дом пришла беда Рано утром, возвращаясь домой после выездной серии, погиб массажист ХК "Динамо" Николай Шапошников. Николай Валерьевич по-праву считался истинным динамовцем. На протяжении 21 года он честью и правдой служил московскому "Динамо", после чего покинул клуб. В мае 2018 года Николай Шапошников вернулся в родной клуб. В 2008 году на чемпионате мира в Квебеке был частью сборной, которая вернула себе звание чемпионов мира по хоккею. 14 сентября его не стало. Руководство, игроки, тренерский штаб и болельщики ХК "Динамо" выражают искренние соболезнование родным и близким Николая Валерьевича. Это невосполнимая потеря для нас...

Публикация от ХК Динамо | HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) 14 Сен 2018 в 6:13 PDT

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