"Это невосполнимая потеря". Умер массажист ХК "Динамо" Николай Шапошников

"Динамо" выразило соболезнования в связи со смертью массажиста Николая Шапошникова, который погиб, возвращаясь домой после выездной серии. Специалист работал с бело-голубыми в течение 21 года, после чего покинул клуб, а вернулся обратно в мае 2018 года.
- Руководство, игроки, тренерский штаб и болельщики ХК "Динамо" выражают искренние соболезнования родным и близким Николая Валерьевича. Это невосполнимая потеря для нас, - сообщается в Инстаграме московского клуба.
В динамовский дом пришла беда Рано утром, возвращаясь домой после выездной серии, погиб массажист ХК "Динамо" Николай Шапошников. Николай Валерьевич по-праву считался истинным динамовцем. На протяжении 21 года он честью и правдой служил московскому "Динамо", после чего покинул клуб. В мае 2018 года Николай Шапошников вернулся в родной клуб. В 2008 году на чемпионате мира в Квебеке был частью сборной, которая вернула себе звание чемпионов мира по хоккею. 14 сентября его не стало. Руководство, игроки, тренерский штаб и болельщики ХК "Динамо" выражают искренние соболезнование родным и близким Николая Валерьевича. Это невосполнимая потеря для нас...