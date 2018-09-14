"Это невосполнимая потеря". Умер массажист ХК "Динамо" Николай Шапошников

"Динамо" выразило соболезнования в связи со смертью массажиста Николая Шапошникова, который погиб, возвращаясь домой после выездной серии. Специалист работал с бело-голубыми в течение 21 года, после чего покинул клуб, а вернулся обратно в мае 2018 года.

- Руководство, игроки, тренерский штаб и болельщики ХК "Динамо" выражают искренние соболезнования родным и близким Николая Валерьевича. Это невосполнимая потеря для нас, - сообщается в Инстаграме московского клуба.

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