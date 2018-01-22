"Адмирал" могут признать банкротом уже к февралю

В среду состоится ранее отложенное заседание арбитражного суда Приморского края. На нем будет рассмотрен вопрос о признании "Адмирала" банкротом. Соответствующее заявление еще 25 сентября направила в суд Федеральная налоговая служба.
В настоящий момент клуб имеет задолженность по услугам перед авиакомпаниями, гостиницами, поставщиками экипировки и медицинским центрам. Кроме того, хоккеисты нынешнего состава не получают полагающуюся им зарплату на протяжении двух последних месяцев. Игрокам, покинувшим "Адмирал" в дедлайн КХЛ и перешедшим в "Салават", "Торпедо" и "Сочи" (Ткачев, Налимов, Саболич, Блум и другие) клуб должен деньги за три месяца.
По информации "СЭ", средств для погашения задолженностей у руководства "Адмирала" нет. Таким образом, официально процедура банкротства может начаться уже в феврале. Это будет третий подобный случай в истории КХЛ. Ранее банкротами признавались "Спартак" в сезоне 2013/14 и московское "Динамо" по окончании прошлого чемпионата.
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Бесправные крепостные. Что творится в "Адмирале"?
- Салават Юлаев
- Торпедо НН
- Спартак (хоккей)
- Динамо Москва (хоккей)
- Адмирал
- Сочи (хоккей)
- Владимир Ткачев (Салават Юлаев)
- Джонатон Блум
- Роберт Саболич
- Иван Налимов
maks55555
И чем это грозит, Динамо было признано банкротом, но в этом чемпионате играет?
13:08