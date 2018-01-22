"Адмирал" могут признать банкротом уже к февралю

В среду состоится ранее отложенное заседание арбитражного суда Приморского края. На нем будет рассмотрен вопрос о признании "Адмирала" банкротом. Соответствующее заявление еще 25 сентября направила в суд Федеральная налоговая служба.

В настоящий момент клуб имеет задолженность по услугам перед авиакомпаниями, гостиницами, поставщиками экипировки и медицинским центрам. Кроме того, хоккеисты нынешнего состава не получают полагающуюся им зарплату на протяжении двух последних месяцев. Игрокам, покинувшим "Адмирал" в дедлайн КХЛ и перешедшим в "Салават", "Торпедо" и "Сочи" (Ткачев, Налимов, Саболич, Блум и другие) клуб должен деньги за три месяца.

По информации "СЭ", средств для погашения задолженностей у руководства "Адмирала" нет. Таким образом, официально процедура банкротства может начаться уже в феврале. Это будет третий подобный случай в истории КХЛ. Ранее банкротами признавались "Спартак" в сезоне 2013/14 и московское "Динамо" по окончании прошлого чемпионата.​

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