12:25 | Хоккей — КХЛ

"Адмирал" могут признать банкротом уже к февралю

Юный болельщик "Адмирала". Фото photo.khl.ru
Юный болельщик "Адмирала". Фото photo.khl.ru
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В среду состоится ранее отложенное заседание арбитражного суда Приморского края. На нем будет рассмотрен вопрос о признании "Адмирала" банкротом. Соответствующее заявление еще 25 сентября направила в суд Федеральная налоговая служба.

 
В &quot;Адмирале&quot; травмированных игроков перевели в режим офисных работников.На Дальнем Востоке травмированных игроков изживают из клуба

В настоящий момент клуб имеет задолженность по услугам перед авиакомпаниями, гостиницами, поставщиками экипировки и медицинским центрам. Кроме того, хоккеисты нынешнего состава не получают полагающуюся им зарплату на протяжении двух последних месяцев. Игрокам, покинувшим "Адмирал" в дедлайн КХЛ и перешедшим в "Салават", "Торпедо" и "Сочи" (Ткачев, Налимов, Саболич, Блум и другие) клуб должен деньги за три месяца.

По информации "СЭ", средств для погашения задолженностей у руководства "Адмирала" нет. Таким образом, официально процедура банкротства может начаться уже в феврале. Это будет третий подобный случай в истории КХЛ. Ранее банкротами признавались "Спартак" в сезоне 2013/14 и московское "Динамо" по окончании прошлого чемпионата.​

На Дальнем Востоке травмированных игроков изживают из клуба // 
Вся правда о том, что происходит в "Адмирале". Интервью Андрея Разина // 
Бесправные крепостные. Что творится в "Адмирале"?

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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maks55555

И чем это грозит, Динамо было признано банкротом, но в этом чемпионате играет?

13:08