Морозов: «Сочи» начнет сезон КХЛ в своем городе, но ситуация в регионе тяжелая»

«Сочи» начнет FONBET чемпионат КХЛ сезона-2026/27 на домашней арене, сообщает президент КХЛ Алексей Морозов.

«Ситуация там тяжелая, мы связывались с безопасниками. Оперативный штаб там находится прямо во дворце. Как вы помните, один матч не был доигран, пока что «Сочи» будет начинать домашние матчи в Сочи, дворец готовится. Какие-то меры будем принимать по ходу чемпионата», — цитирует Морозова ТАСС.

Первый домашний матч «Сочи» в новом сезоне КХЛ запланирован на 12 сентября. Соперником команды станет СКА.

В прошлом сезоне «Сочи» набрал 47 очков в 68 матчах и занял последнее, 11-е место, в турнирной таблице Западной конференции.