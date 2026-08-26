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Расписание товарищеских матчей и предсезонных турниров клубов КХЛ на 26 августа — время начала и трансляции

Расписание товарищеских матчей и предсезонных турниров клубов КХЛ на 26 августа

Руслан Минаев

В среду, 26 августа, клубы КХЛ проведут четыре предсезонных матча. В Омске стартует 32-й FONBET Кубок Блинова, а в Магнитогорске продолжится 35-й Мемориал Ивана Ромазана.

«СЭ» публикует расписание игрового дня. Время начала — московское.

Расписание матчей клубов КХЛ на 26 августа

26 августа, среда

12.00. «Локомотив» — «Нефтехимик». FONBET Кубок Блинова.

13.00. «Амур» — «Лада». Мемориал Ромазана.

16.30. «Авангард» — «Сибирь». FONBET Кубок Блинова.

17.00. «Металлург» — «Лада». Мемориал Ромазана.

Все четыре матча можно посмотреть в прямом эфире в онлайн-кинотеатре Okko. Сервис эксклюзивно покажет все встречи Кубка Блинова, а также все игры Мемориала Ромазана в прямом эфире и в записи.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2026/27 стартует 5 сентября и завершится 20 марта 2027 года. Каждая команда проведет по 68 матчей. Первый раунд Кубка Гагарина пройдет внутри конференций, а со второго раунда пары будут формироваться по положению оставшихся команд в общей таблице.

КХЛ: последние новости команд, результаты предсезонных матчей, расписание турниров и подготовка клубов к сезону-2026/27

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1 Авангард 0 0 0 0
2 Автомобилист 0 0 0 0
3 Адмирал 0 0 0 0
4 Ак Барс 0 0 0 0
5 Амур 0 0 0 0
6 Барыс 0 0 0 0
7 Металлург Мг 0 0 0 0
8 Нефтехимик 0 0 0 0
9 Салават Юлаев 0 0 0 0
10 Сибирь 0 0 0 0
11 Трактор 0 0 0 0
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 0 0 0 0
2 Динамо Мн 0 0 0 0
3 Лада 0 0 0 0
4 Локомотив 0 0 0 0
5 Северсталь 0 0 0 0
6 СКА 0 0 0 0
7 Сочи 0 0 0 0
8 Спартак 0 0 0 0
9 Торпедо НН 0 0 0 0
10 ЦСКА 0 0 0 0
11 Шанхай Дрэгонс 0 0 0 0
Результаты / календарь
5.09
6.09
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8.09
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10.09
5.09 13:00 Локомотив – Трактор - : -
5.09 14:30 Автомобилист – Динамо М - : -
5.09 17:00 Спартак – Торпедо НН - : -
5.09 17:00 СКА – Лада - : -
5.09 17:00 Ак Барс – Сибирь - : -
5.09 17:00 Северсталь – Салават Юлаев - : -
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