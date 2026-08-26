Расписание товарищеских матчей и предсезонных турниров клубов КХЛ на 26 августа
В среду, 26 августа, клубы КХЛ проведут четыре предсезонных матча. В Омске стартует 32-й FONBET Кубок Блинова, а в Магнитогорске продолжится 35-й Мемориал Ивана Ромазана.
«СЭ» публикует расписание игрового дня. Время начала — московское.
Расписание матчей клубов КХЛ на 26 августа
26 августа, среда
12.00. «Локомотив» — «Нефтехимик». FONBET Кубок Блинова.
13.00. «Амур» — «Лада». Мемориал Ромазана.
16.30. «Авангард» — «Сибирь». FONBET Кубок Блинова.
17.00. «Металлург» — «Лада». Мемориал Ромазана.
Все четыре матча можно посмотреть в прямом эфире в онлайн-кинотеатре Okko. Сервис эксклюзивно покажет все встречи Кубка Блинова, а также все игры Мемориала Ромазана в прямом эфире и в записи.
Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2026/27 стартует 5 сентября и завершится 20 марта 2027 года. Каждая команда проведет по 68 матчей. Первый раунд Кубка Гагарина пройдет внутри конференций, а со второго раунда пары будут формироваться по положению оставшихся команд в общей таблице.
КХЛ: последние новости команд, результаты предсезонных матчей, расписание турниров и подготовка клубов к сезону-2026/27
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Металлург Мг
|0
|0
|0
|0
|8
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|9
|Салават Юлаев
|0
|0
|0
|0
|10
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|11
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Лада
|0
|0
|0
|0
|4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|5
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|6
|СКА
|0
|0
|0
|0
|7
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|8
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|9
|Торпедо НН
|0
|0
|0
|0
|10
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|11
|Шанхай Дрэгонс
|0
|0
|0
|0
|5.09
|13:00
|Локомотив – Трактор
|- : -
|5.09
|14:30
|Автомобилист – Динамо М
|- : -
|5.09
|17:00
|Спартак – Торпедо НН
|- : -
|5.09
|17:00
|СКА – Лада
|- : -
|5.09
|17:00
|Ак Барс – Сибирь
|- : -
|5.09
|17:00
|Северсталь – Салават Юлаев
|- : -