Расписание товарищеских матчей и предсезонных турниров клубов КХЛ на 26 августа

В среду, 26 августа, клубы КХЛ проведут четыре предсезонных матча. В Омске стартует 32-й FONBET Кубок Блинова, а в Магнитогорске продолжится 35-й Мемориал Ивана Ромазана.

«СЭ» публикует расписание игрового дня. Время начала — московское.

Расписание матчей клубов КХЛ на 26 августа

26 августа, среда

12.00. «Локомотив» — «Нефтехимик». FONBET Кубок Блинова.

13.00. «Амур» — «Лада». Мемориал Ромазана.

16.30. «Авангард» — «Сибирь». FONBET Кубок Блинова.

17.00. «Металлург» — «Лада». Мемориал Ромазана.

Все четыре матча можно посмотреть в прямом эфире в онлайн-кинотеатре Okko. Сервис эксклюзивно покажет все встречи Кубка Блинова, а также все игры Мемориала Ромазана в прямом эфире и в записи.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2026/27 стартует 5 сентября и завершится 20 марта 2027 года. Каждая команда проведет по 68 матчей. Первый раунд Кубка Гагарина пройдет внутри конференций, а со второго раунда пары будут формироваться по положению оставшихся команд в общей таблице.

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