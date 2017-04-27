Олег Браташ: "Завтра всю тренировку будем тренировать меньшинство! Клянусь!"

Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ после победы над командой Норвегии (8:2) в матче Кубка АЛРОСА заявил, что ему понравилась игра звена Михаила Воробьева. Также специалист отметил, что сборная начнет отдельно тренировать игру в меньшинстве.

– Сегодня многое получалось особенно в атаке, – сказал Браташ. – Хорошо сыграло звено Воробьева. Понравилось их взаимодействие. Хотя не без ошибок, конечно. Будем стараться улучшать свою игру.

– Сборная пропустили два гола в меньшинстве...

– Завтра всю тренировку будет работать над меньшинством. Клянусь!

– Как вам антураж сегодняшнего матча?

– Все очень понравилось! Организация великолепная. Все на высочайшем уровне! (Сергей ЯРЕМЕНКО)