23:24 20 декабря | ФОРМУЛА-1

Фелипе Масса: "Нет никакой договоренности о возвращении в "Уильямс"

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Бразильский гонщик Фелипе Масса не подтвердил наличие договоренности о возвращении в "Уильямс". Ранее итальянские СМИ распространили информацию, что "Уильямс" уговорил Массу вернуться, поскольку Валттери Боттас перейдет в "Мерседес" на место Нико Росберга.

– Мне нечего сказать по этому поводу, – цитирует Globo Массу. – Кто-то что-то говорит. Я спокойно отдыхаю. Не хочу участвовать в обсуждении этого. Пока нет ничего официального.

Ранее в "Мерседесе" отметили, что переговоры с потенциальным сменщиком Росберга идут очень тяжело, и имя нового пилота может быть объявлено в конце января.

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