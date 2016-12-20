Фелипе Масса: "Нет никакой договоренности о возвращении в "Уильямс"

Бразильский гонщик Фелипе Масса не подтвердил наличие договоренности о возвращении в "Уильямс". Ранее итальянские СМИ распространили информацию, что "Уильямс" уговорил Массу вернуться, поскольку Валттери Боттас перейдет в "Мерседес" на место Нико Росберга.

– Мне нечего сказать по этому поводу, – цитирует Globo Массу. – Кто-то что-то говорит. Я спокойно отдыхаю. Не хочу участвовать в обсуждении этого. Пока нет ничего официального.

Ранее в "Мерседесе" отметили, что переговоры с потенциальным сменщиком Росберга идут очень тяжело, и имя нового пилота может быть объявлено в конце января.