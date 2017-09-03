Ивелин Попов: "Надеюсь провести на высоком уровне еще 5-6 лет"

Полузащитник "Спартака" и сборной Болгарии Ивелин Попов после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Голландии (1:3) отметил, что команда сохраняет шансы на участие в мировом первенстве. Хавбек подчеркнул, что после того, как завел семью, стал иначе смотреть на происходящее.

– Надеюсь провести на высоком уровне еще 5-6 лет, – цитирует Gong.bg Попова. – Когда был моложе, размышлял немного иначе. Но моя семья помогла взглянуть на ситуацию под другим углом. Моя жена сильно меня изменила.

Не стоит обольщаться и думать, что в сборной собрались суперигроки, но мы идем вперед. Каждый отдает себя на 100 процентов, и болельщики это ценят. Мы еще не потеряли шансы отобраться на чемпионат мира, нужно выиграть оставшиеся матчи и рассчитывать на осечку соперников.