Дзюба – о возвращении в "Зенит": "После чемпионата мира поговорим с Семаком"

Нападающий сборной России Артем Дзюба после матча открытия чемпионата мира-2018 с Саудовской Аравией (5:0) заявил, что после окончания турнира он обсудит свое будущее с новым главным тренером "Зенита" – Сергеем Семаком​. Вторую половину сезона форвард провел на правах аренды в "Арсенале".

– У меня долгий контракт, – сказал Дзюба. – После чемпионата мира вернусь в "Зенит". Поговорим с главным тренером. А дальше будем решать.

В Туле я поехал, чтобы попасть в сборную. Меня не было в сборной год, это долгий срок. Месяц тренировался, чтобы доказать, что я достоин здесь быть. (Дмитрий СИМОНОВ)​

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Сборная России на чемпионате мира по футболу