30 тысяч исландских болельщиков собрались в центре Москвы и выдали невероятное шоу

Сборная Исландии сыграла вничью с командой Аргентины (1:1) в своем стартовом матче на чемпионата мира в России. Встреча прошла на московском стадионе "Спартак" в присутствии 44 190 зрителей.



Незадолго до начала игры исландские болельщики собрались в парке "Зарядье", чтобы разогреться и настроиться на предстоящую битву. Вышло очень круто, был и традиционный для скандинавов клич.

30,000 Iceland fans doing the 'Viking Clap'⁠⁠ unbelievable! Almost 10% of their entire population! 👏🏻pic.twitter.com/PU7E2ZLk2f – FIFA World Cup (@worIdcupfan) 16 июня 2018 г.