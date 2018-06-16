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30 тысяч исландских болельщиков собрались в центре Москвы и выдали невероятное шоу


Сборная Исландии сыграла вничью с командой Аргентины (1:1) в своем стартовом матче на чемпионата мира в России. Встреча прошла на московском стадионе "Спартак" в присутствии 44 190 зрителей.

Незадолго до начала игры исландские болельщики собрались в парке "Зарядье", чтобы разогреться и настроиться на предстоящую битву. Вышло очень круто, был и традиционный для скандинавов клич

 

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Публикация от Lari Kiryanova (@larilaki) 16 Июн 2018 в 1:44 PDT

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