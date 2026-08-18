АФК обвинила Футбольную ассоциацию Катара в поддержке Инфантино

Глава Азиатской футбольной конфедерации (АФК) Салман бин Ибрагим Аль-Халифа выступил с обвинениями в адрес Футбольной ассоциации Катара, которая поддержала президента ФИФА Джанни Инфантино.

По информации Reuters, поддержку главе ФИФА выразили Федерации футбола Марокко, Катара и еще четырех арабских стран.

«В то время, когда континентальная солидарность имеет первостепенное значение, ваша нынешняя позиция и действия, ставящие под сомнение законный авторитет президента AFC, лишь подрывают единство азиатского футбола, ослабляя нашу коллективную способность защищать интересы азиатской футбольной семьи на мировой арене», — приводит The Times слова Аль-Халифы.

Ранее ФИФА сообщила о намерении привлечь 4,2 миллиарда долларов через продажу доли в новой коммерческой структуре частным инвесторам. Инициатива подверглась критике со стороны футбольных организаций, и ФИФА отказалась от реализации проекта. Как сообщал The Telegraph, после скандала с коммерческим проектом УЕФА намерен выразить Инфантино вотум недоверия, если функционер откажется самостоятельно покинуть пост главы ФИФА.