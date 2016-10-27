Защитник "Реала" забил "гол сезона" в кубковом матче

Защитник "Реала" Начо Фернандес стал одним из авторов забитых мячей в игре 1/16 финала Кубка Испании против клуба "Культураль Леонеса" (7:1). Испанские СМИ полагают, что этот гол должен быть назван лучшим в 2016 году.

Издание AS уверенно заявляет, что премия ФИФА имени Ференца Пушкаша за самый красивый гол года должна уйти футболисту "Королевского клуба": "Мы увидели историю! Начо забил гол года и заслужил премию имени Пушкаша", – гласит сообщение издания.

"Начо "включил" ван Бастена", – полагает газета Marca, сравнивая защитника "Реала" с легендарным нападающим сборной Голландии. Гол 26-летнего футболиста не остался и без внимания каталонских СМИ: "Начо забил фантастический гол, исполнив акробатический прыжок с позиции центрального нападающего. Его партнеры по команде были в шоке", – написали журналисты издания Sport.