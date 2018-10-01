Винисиус Жуниор: "Никогда не забуду свой дебют за "Реал"

Нападающий "Реала" Винисиус Жуниор заявил, что всегда мечтал о выступлениях за эту команду. 18-летний бразилец дебютировал в составе "королевского клуба" в матче 7-го тура чемпионата Испании против "Атлетико" (0:0).

- Я счастлив и горд, что впервые сыграл за "Реал", - цитирует Жуниора Diario AS. - Хотел бы поблагодарить всех игроков и главного тренера Лопетеги. Я всегда мечтал об этом. У меня нет слов, чтобы описать момент дебюта. Мы доминировали в матче с "Атлетико" и должны были выиграть. Но теперь наше внимание сосредоточено на Лиге чемпионов.

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