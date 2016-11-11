Акинфеев тренируется по индивидуальной программе

Вратарь ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев вышел на тренировку национальной команды, однако он не принимал участия в разминке и в занятиях для голкиперов, передает из Дохи спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. 30-летний игрок получил повреждение в товарищеском матче с Катаром (1:2). По словам представителей сборной, травма вратаря не носит серьезного характера.

Напомним, следующую встречу подопечные Станислава Черчесова проведут 15 ноября против сборной Румынии. Игра состоится в Грозном, начало - в 19.00 по московскому времени.