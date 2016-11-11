Акинфеев тренируется по индивидуальной программе

Вратарь ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев вышел на тренировку национальной команды, однако он не принимал участия в разминке и в занятиях для голкиперов, передает из Дохи спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. 30-летний игрок получил повреждение в товарищеском матче с Катаром (1:2). По словам представителей сборной, травма вратаря не носит серьезного характера.
Напомним, следующую встречу подопечные Станислава Черчесова проведут 15 ноября против сборной Румынии. Игра состоится в Грозном, начало - в 19.00 по московскому времени.
Andrewxyz
За котофея зелень всегда. Но ржу над такими заголовками: по индивидуальной программе. Это наверное с девочками в сауне)))
14:31
футбол_2018
Ну хоть один травмированный в сборной!!!На ЧЕ тоже одного травмировали-морду Мамаю набили!
13:52
Курт Лямке
Черчесов! Ну реально уже поставь Джанаева, Реброва и всех кто остался, причем всех вместе - кому нить проиграем и все успокоются! Ну реально ребята г---ом захлебываются.... :)))))))))))))))))))
12:27
Блудный Свин
Есть Только Один Рекорд!
12:23
71
Саламыч, не выпускай Игоря ради Бога, он Клубу нужен... поставь Джанаева в калитку, ну или кого-нибудь (хоть сам)), сути дела не изменит..Игорьку здоровья Конского.
12:16
Курт Лямке
Здоровья Игорю Великому!
12:14
shpasic
есть ли ещё хоть один рекорд, который ему не покорился?
12:11