11:43 | ФУТБОЛ — Сборная России

Акинфеев тренируется по индивидуальной программе

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Вчера. Доха. Катар - Россия - 2:1. Александр КОКОРИН.Кокорин сыграл как ведущий российский форвард

Вратарь ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев вышел на тренировку национальной команды, однако он не принимал участия в разминке и в занятиях для голкиперов, передает из Дохи спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. 30-летний игрок получил повреждение в товарищеском матче с Катаром (1:2). По словам представителей сборной, травма вратаря не носит серьезного характера. 

Напомним, следующую встречу подопечные Станислава Черчесова проведут 15 ноября против сборной Румынии. Игра состоится в Грозном, начало - в 19.00 по московскому времени.

 

 

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Andrewxyz

За котофея зелень всегда. Но ржу над такими заголовками: по индивидуальной программе. Это наверное с девочками в сауне)))

14:31

футбол_2018

Ну хоть один травмированный в сборной!!!На ЧЕ тоже одного травмировали-морду Мамаю набили!

13:52

Курт Лямке

Черчесов! Ну реально уже поставь Джанаева, Реброва и всех кто остался, причем всех вместе - кому нить проиграем и все успокоются! Ну реально ребята г---ом захлебываются.... :)))))))))))))))))))

12:27

Блудный Свин

Есть Только Один Рекорд!

12:23

71

Саламыч, не выпускай Игоря ради Бога, он Клубу нужен... поставь Джанаева в калитку, ну или кого-нибудь (хоть сам)), сути дела не изменит..Игорьку здоровья Конского.

12:16

Курт Лямке

Здоровья Игорю Великому!

12:14

shpasic

есть ли ещё хоть один рекорд, который ему не покорился?

12:11

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